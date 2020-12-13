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Kuzey Marmara otoyolunun son kesimini 19 Aralık'ta açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Ülkemiz sınırları içerisinde 2 bin 323 kilometrelik yolunu 8 Aralık günü tamamladı. Bugün ise yolculuğuna Kazakistan-Shalkara'dan devam ediyor. Yeni ihracat trenlerimizin hazırlıklarını da sürdürüyoruz."
 13 Aralık 2020 20:11
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Kuzey Marmara otoyolunun son kesimini 19 Aralık'ta açılacak

TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Ülkemiz sınırları içerisinde 2 bin 323 kilometrelik yolunu 8 Aralık günü tamamladı. Bugün ise yolculuğuna Kazakistan-Shalkara'dan devam ediyor. Yeni ihracat trenlerimizin hazırlıklarını da sürdürüyoruz."

"Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında planladığımız projelerle demiryolunun payını ilk etapta yüzde 5'ten yüzde 10'un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."

"Kağıthane - Havalimanı arasını 2021 Mayıs'ında, Gayrettepe - Havalimanı arasını ise Aralık 2021'de hizmete açmayı hedefliyoruz."

"Halkalı-İstanbul Havalimanı hattını da 2022'nin ilk yarısında açmayı hedefliyoruz."

"Ankara-Niğde Otoyolu 2. kesimini 16 Aralık'ta, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit-Akyazı kesimini 19 Aralık'ta, Elazığ Malatya Yolu Kömürhan Köprüsü, Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi, Diyarbakır Devegeçidi Köprüsü, Eruh-Siirt Yolu (Zarova Köprüsü), Tohma Köprüsü, Kızılcahamam Tünellerinin açılışlarını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz."

"Avrasya Tüneli'nin 2017 ve 2020 yıllarında sağladığı toplam fayda 5,23 milyar lira."

"321 km'si trafiğe açılan Kuzey Marmara otoyolunun son kesimini 19 Aralık 2020 tarihinde işletmeye açıyoruz."

"İstanbul Havalimanı, karayolu ve demiryolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir suyolu olacak Kanal istanbul (İstanbul Kanalı), bir dünya projesidir."
Anadolu Ajansı
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