Vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt
|13 Aralık 2020 20:34
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Düzce'de polis ekipleri, D-655 kara yolu üzerinde yaptığı denetimde bir aracı durdurdu. Besicilik yaptığını söyleyen kişi, defalarca yemin ederek, "Hayvan aldım geliyorum. Yasak olduğunu bilseydim; vallahi sokağa çıkmazdım. Belgem evde kaldı. Ceza yazarak canımızı yakmayın. Ağabey yemin ettik. Müslüman iseniz inanın" dedi.
POLİSTEN DERS GİBİ CEVAP
"Görevimizi yapıyoruz. Müslümanlıkla uymanız gereken yasakları birbirine karıştırmayın" diyen polis, bu kişiye idari para cezası uyguladı. Aynı uygulamalar sırasında inşaat çalışması için bir otele gittiklerini söyleyen 2 kişi de cezadan kaçamadı. Ayrıca aracın ön camında bulunan ve standart dışı cam filmleri de söktürüldü. Polis denetimlerini gören bazı araç sürücülerinin ise farklı yollardan geri dönerek kaçmaya çalıştıkları görüldü.
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