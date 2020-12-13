Bir dizi daha ekranlara veda ediyor

TRABZON EMNİYET MÜDÜRÜ METİN ALPER'DEN TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN KONUŞMA Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezinde yaptığı konuşma, sosyal medyada büyük ilgi çekti. Alper konuşmasında şu ifadelere yer verdi, 'Devletim bana 14 yaşımda beri hak etmediğim o kadar çok değer verdi ki, ama ben de onun karşılığında sadakat verdim. Sadakat vermeyen hainler ne yaptı? İşte bugün Trabzon Meriç Alemdar Polis Okulunda ismi olan Meriç Alemdar'ın başına bomba attılar. Allah belalarını versin!'