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Bir dizi daha ekranlara veda ediyor

Yeni sezonun iddialı dizileri arasında yer alan Medyapım imzalı Fox TV 'nin Çocukluk dizisi, ekranlara veda ediyor. Güçlü kadrosuyla da dikkat çeken Çocukluk adlı dizi, 11. bölümüyle final yapacak.
 13 Aralık 2020 20:36
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Bir dizi daha ekranlara veda ediyor

Fox TV'nin cuma akşamları seyirciyle buluşan ve yetimhanede yaşayan çocukların yaşadıkları zorlukları ve duygusal durumu konu alan Çocukluk dizisi ekrana veda ediyor.

TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Medyapım imzalı olan projede yetimhanede yaşayan bir grup çocuğun etkileyici hikayesini konu alıyordu. Beren Gökyıldız, Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Özberk'i buluşturan dizi 11. bölümde final yapacak.

ÇOCUKLUK GEÇTİĞİMİZ CUMA GÜNÜ YAYINLANMAMIŞTI

Çocukluk dizisi geçtiğimiz Cuma günü yayınlanmamıştı. Yapım şirketi ve kanal tarafından koronavirüs salgını nedeniyle diziye ara verildiği belirtilmişti.
Memurlar.Net
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