Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı
Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Tokat çevrelerinde fırtına bekleniyor.
|13 Aralık 2020 21:05
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Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Tokat çevrelerinde fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Tokat çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat) öngörülüyor.
Söz konusu illerin yüksek kesimlerinde ise kuvvetli fırtına (70-100 kilometre/saat) bekleniyor. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğal gaz zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
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