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Dubai-İstanbul seferleri 9 ay aradan sonra yeniden başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen 9 aylık aranın ardından Dubai'den İstanbul'a uçuşların yeniden başlayacağı bildirildi.
 13 Aralık 2020 21:14
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Dubai-İstanbul seferleri 9 ay aradan sonra yeniden başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen 9 aylık aranın ardından Dubai'den İstanbul'a uçuşların yeniden başlayacağı bildirildi.

Merkezi Dubai olan Flydubai Şirketi yaptığı açıklamada, Dubai-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferlerinin 17 Aralık'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Açıklamada, seferler için bilet satış işlemlerinin başladığı kaydedildi.

Flydubai, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstanbul seferlerini 17 Mart 2020'de durdurmuştu.
Anadolu Ajansı
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