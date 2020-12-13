Dubai-İstanbul seferleri 9 ay aradan sonra yeniden başlıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen 9 aylık aranın ardından Dubai'den İstanbul'a uçuşların yeniden başlayacağı bildirildi.
|13 Aralık 2020 21:14
|+Aa- Yazdır
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen 9 aylık aranın ardından Dubai'den İstanbul'a uçuşların yeniden başlayacağı bildirildi.
Merkezi Dubai olan Flydubai Şirketi yaptığı açıklamada, Dubai-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferlerinin 17 Aralık'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.
Açıklamada, seferler için bilet satış işlemlerinin başladığı kaydedildi.
Flydubai, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstanbul seferlerini 17 Mart 2020'de durdurmuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Kira müjdesi'nin detayları ortaya çıktı!
13 Aralık 2020 16:28
|Bu 2 sektördeki şirketler kasımda yatırımcısına kazandırdı
13 Aralık 2020 16:02
|Varlık Barışı yurt içindeki varlıklar için de fırsat sunuyor
13 Aralık 2020 16:01
|Edirne'ye gelen Bulgar turistler kişi başı 150 euro harcıyor
12 Aralık 2020 22:23
|Türkiye'nin turizmdeki rakipleri dip seviyeleri gördü
12 Aralık 2020 19:31
|Koronasavar maskeler dünyaya ihraç ediliyor
12 Aralık 2020 18:14
|Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni Kazakistan'a ulaştı
12 Aralık 2020 17:36
|Pandemi sürecinde kuruyemiş satışı arttı
12 Aralık 2020 15:57
|İnşaat sektöründe çalışan sayısı 1,7 milyonu aştı
12 Aralık 2020 12:40
|Resmi ilanlar gazetelerin çevrimiçi yayınlarında haber şeklinde duyurulacak
12 Aralık 2020 12:26