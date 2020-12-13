TBMM Genel Kurulu'nda 'yalan' polemiği
|13 Aralık 2020 21:50
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'yalan' polemiği yaşandı.
TBMM Genel Kurulu'nda Milli Eğitim ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu CHP milletvekillerinin yalan söylediğini söyledi.
İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun konuşmasını eleştirerek, "Parlamento bu yükü üzerine alanlardan bilgi talep etmeye hakkı vardır. Bakanlar, Cumhurbaşkanı bilgi vermeye mecburdur. Önemli olan milletin ödediği paradır. Milletin ödediği para 13 milyar 130 milyon dolardır 2035 itibariyle" ifadelerini kullandı.
CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Avrasya Tüneli'nin maliyetinin bir milyar 250 milyon dolar olduğunu kaydederek, "Avrasya Tüneli'nin hizmete açıldığı tarih 26 Aralık 2016. Osmangazi Köprüsü'nün maliyeti neredeyse aynı. Bir milyar 300 milyon dolar" şeklinde konuştu.
CHP Uşak milletvekili Özkan Yalım, yapılan projelere karşı olmadıklarını dile getirerek, "Biz Osmangazi Köprüsü'ne, Avrasya Tünel'ine karşı değiliz. Zafer Havalimanı 50 milyon dolara mal oldu. Uşak, Afyon, Kütahya için. Bir milyon 200 bin. Siz garanti veriyorsunuz bir milyon 250 bin. Osmangazi yapıldığından dolayı bir aracın 88 kilometre kazandığını biliyoruz. Bu bir avantaj, ancak 260 TL, 280 TL, bir büyük araç geçmiyor. 35 dolar artı KDV. Geçmediğinden dolayı indirdiniz, bütçeden karşılıyorsunuz" şeklinde konuştu.
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