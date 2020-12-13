Uşak'ta 1,5 günlük doğal gaz kesintisi. Valilik odun, kömür satışına izin verdi
|13 Aralık 2020 22:24
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Uşak'ta sabah saatlerinde doğal gaz ana çelik hattının hasar görmesinden kaynaklı kent genelinde doğal gaz kesildi. Valilik resmi sosyal medya hesabından, "Sorunu en kısa sürede çözüme ulaştırmak amacıyla hasar tamir çalışmaları başlamıştır" açıklamalarında bulundu.
Uşak'ta sabah saatlerinde doğal gaz ana çelik hattında bir hasar meydana geldi. Meydana gelen hasarda kent genelinde doğal gaz kesildi. Valilik resmi sosyal medya hesaplarından, meydana gelen doğal gaz kesintisi hakkında yazılı açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, hasarın tamir çalışmalarının başlandığı açıklandı. Sosyal medyada yapılan açıklamada, "İlimizde sabah saatlerinde doğal gaz ana çelik hattında bir hasar meydana gelmiştir. Bu sebeple ilimizde doğal gaz kesintisi yaşanmaktadır. Sorunu en kısa sürede çözüme ulaştırmak amacıyla hasar tamir çalışmaları başlamıştır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.
Uşak Doğalgaz A.Ş.'nin sosyal medya hesabından yaptığı açılama ise şöyle;
Uşak Valiliğinin açıklamsı
Uşak Belediyesi, hanelere kademeli olarak gaz verilmeye başlandığını duyurdu
Uşak'ta sabah saatlerinde doğalgaz ana çelik hattında oluşan hasardan dolayı kentin bir çok yerinde doğalgaz kesilmişti. Uşak Belediyesi resmi sosyal medya hesabından, hasarın onarım çalışmasının tamamlandığını ve hanelere kademeli olarak doğalgaz verildiğini duyurdu.
Uşak'ta sabah 11.00 saatlerinde çalışmalar sırasında doğalgaz ana hattında bir hasar meydana geldi. Oluşan hasar doğrultusunda kentin bir çok yerinde doğalgaz kesildi. Ekiplerin 10 saatlik çalışmalarının ardından Uşak Belediyesi, resmi sosyal medya hesaplarından arızanın giderildiğini ve hanelere kademeli olarak doğalgaz verileceğini ifade etti. Resmi hesaptan yapılan açıklamada, "Doğalgaz boru hattında gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasıyla hanelere kademeli olarak doğalgaz verilmeye başlanmıştır. En hızlı şekilde şehrin tamamına doğalgaz dağıtımı sağlanacaktır" denildi.
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