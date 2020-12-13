'Kamuoyu, öğretmen atama sayısı hakkında aydınlatılmalı'

TBMM Genel Kurulunda, CHP milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri üzerinde değerlendirmede bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, son iki yılda devletin borcunun 700 milyar lira artışla 1,8 katrilyon liraya, şirketlerin borçlarının 2,8 katrilyon liraya, vatandaşların borçlarının ise 700 milyar liraya ulaştığını söyleyerek, yüzde 60'ın üzerine çıkan dış borçla birlikte artık Türkiye'nin bir borç devleti olduğunu ifade etti.

Emecan, "Böyle bir tablo karşısında iktidarlardan ne beklenir? Halkın bütçe hakkını devlette birtakım tasarruflara gidilerek kamu israfını azaltmasını, pandemi döneminde işini kaybeden, giderek daha fazla yoksullaşan halk kesimlerinden yana kullanmasını bekleriz ama 2021 bütçesi öyle bir bütçe değil." diye konuştu.

Şeffaflık ve hesap verebilirliğin sıfırın altında olduğunu, bilgi kaçırıldığını ve gizlendiğini savunan Emecan, "İktidarın 16 yıl boyunca örtülü ödenek harcaması 17,5 kat artmış. Varlık Fonu altındaki birçok şirketin, birçok kurumun Sayıştay denetiminden kaçırıldığını görüyoruz. Özellikle kamu-özel iş birliği gibi, bazı harcamaları toplumdan gizlemek için bütçe sistemi ve bütçe sınıflandırması bu süreçte değiştirildi, bütçe zamanında sunulmadı ve sahipsiz bırakıldı. Tüm bunlar, bu iktidar tarafından, Parlamentonun yani aslında bizi buraya getiren milletin iradesinin hiçe sayıldığının da bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

CHP'nin yatırımlara karşı olmadığını, yatırımları desteklediğini belirten Emecan, itirazlarının, kullanılan yanlış yöntemlere ve bu yatırımların devleti zarara uğratarak yapılmasına olduğunu kaydetti.

Taşımalı eğitimin, eğitimde fırsat eşitsizliği yarattığını ve öğrenciler için eziyet olduğunu belirten Emecan, "Servis bulamayan çocuklar var, traktör arkasında okuluna giden çocuk görüntülerini basından görüyoruz. Türkiye'ye, 21'inci yüzyılda artık bu görüntüler yakışmıyor, sizden bu taşımalı eğitimden artık kademeli olarak vazgeçmenizi bekliyoruz. Bu uygulama bir yandan da özellikle yoksul aile çocuklarının denetlenmeyen vakıf, dernek, cemaat ve tarikat yurtlarına ve okullarına teslim edilmelerine neden olmuştur." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, AK Parti'nin eğitimde geldiği noktada ne mutlu bir öğretmen ne mutlu bir öğrenci ne de mutlu bir velinin olduğunu söyledi.

CHP iktidarında eğitim alanında yapacaklarını aktaran Kaya, şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim yazboz tahtası olmaktan çıkacak. Siyasal iktidarlara göre şekillenen bir eğitim değil, milli bir eğitim politikasını hayata geçireceğiz. Öğretmenler meslek kanununu çıkartacağız. Öğretmenlerin toplumsal itibarını yeniden kazandıracağız. Bütün öğretmenler kadrolu olacak; ücretli, sözleşmeli, engelli, engelsiz öğretmen ayrımına son vereceğiz. Öğretmen tayinlerinde adil davranacağız, buluşamayan eşleri buluşturacağız. İllerin yeniden tayin atamasına açılmasını sağlayacağız. 24 Kasım'da bir maaş ikramiye vereceğiz. 3600 ek göstergeyi çıkartacağız."

4+4+4 sistemini kaldıracaklarını da söyleyen Kaya, okul öncesi eğitim dahil olmak üzere, laik, demokratik, bilimsel bir eğitim anlayışını hayata geçireceklerini belirtti.

Taşımalı eğitime son vereceklerini, gerekirse öğretmenleri öğrencinin ayağına taşıyacaklarını ifade eden Kaya, birleştirilmiş sınıflar, ikili eğitimin tarihe karışacağını da ifade etti.

MHP'nin öğretmenlerle ilgili mesajlarına da destek verdiğini dile getiren Kaya, "Gelin, önergeyi verin, CHP olarak biz destekleyeceğiz. Var mısınız 3600 ek göstergeyi çıkarmaya? Var mısınız öğretmenlik meslek kanununu çıkartmaya? Var mısınız eşleriyle buluşamayan öğretmenleri buluşturmaya?" diye konuştu.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, AK Partili Asuman Erdoğan'ın, "Öğrenim kredileri ve burslar 45 liraydı, ne kadar komik bir rakam ki ben de burs alıyordum, şu an 550 lira" dediğini aktararak, o dönem 45 liraya 2 çeyrek altının alındığını bugünkü 550 lira ile ancak 1 çeyrek altın alınabildiğini, o günkü bursun bir öğrenciye bir ay yettiğini, bugün öğrencilere bu paranın yetmediğini ifade etti.

AK Partili Cemal Taşar'ın "2000 yılında 1,5 milyon olan üniversite öğrenci sayısı hükümetlerimiz döneminde 5 kattan fazla artırılarak 8 milyonu aşmış." ifadesini de dile getiren Topal, 8 milyon öğrencinin yanında atanamayan üniversite mezunlarının da bulunduğunu, bunların neden dile getirilmediğini sordu.

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, eğitim politikasını eleştirerek, "Eğitimde 80 yılda büyük mücadelelerle elde edilen Cumhuriyet'in birikimlerini değersizleştirdiniz, kendi dilinde okuduğunu anlayamayan, yazı yazamayan bir nesil yetiştirdiniz" dedi. Özcan, bütçenin bölgeler arası eşitliği, bireysel eğitimi, bireyin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayan anlayıştan uzak olduğunu öne sürdü.

Kovid-19 sürecinde uzak eğitimin teknolojik altyapı eksiklikleriyle yapıldığını söyleyen Özcan, "Salgın süresi bittiğinde yüz yüze eğitim yapılamaması nedeniyle akademik, psikolojik, sosyal, kültürel ve sportif eksiklikleri, öğrencilerin mağduriyetlerini giderecek program ve takviminiz var mıdır?" diye sordu.

CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, üniversitelerin bütçelerinin yetersiz olduğunu savunarak, Türkiye'deki üniversitelerin ve YÖK'ün bütçesinin toplamının, dünyada adından söz ettiren bir üniversitenin bütçesi etmediğini söyledi.

Üniversitelerin bütçe, fiziki altyapı, bina ile idari ve akademik özgürlük sorunlarının bulunduğunu ifade eden Özel, rektörlük seçimlerinin kaldırılmasını da eleştirdi.

Kişiye özel, adrese teslim akademisyen ilanlarının bulunduğunu söyleyen özel, "Maalesef üniversiteler bu konuda uzmanlaştı. Atıf alan yayın konusunda değil, adrese teslim ilan yazma konusunda ordinaryüs profesörü oldular." dedi.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, geçen hafta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a verdiği soru önergesinde Bakanlık bütçesinden 2019'da dernek ve vakıflara aktarılan 428 milyon liranın hangi dernek ve vakıflara aktarıldığını sorduğunu ama içinde cevabını bulamadığı bir yazının geldiğini söyleyerek, bu cevabı bugün kendisinden almak istediğini ifade etti.

Keven, "Önümüzdeki 2021 yılında kaç öğretmen atanacak diye soruyoruz maalesef cevap yok. Kamuoyu, öğretmen atama sayısı hakkında aydınlatılmalı. KPSS'ye giren 500 bin öğretmen meslektaşımız bulunuyor. Sayıştayın tespit ettiği öğretmen açığımız ise 138 bin civarında. Meslektaşlarımız şu an acil 60 bin öğretmen ataması bekliyor." diye konuştu.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, yap-işlet-devret modelinin Türkiye'de "yap-işlet-soy modeli" olduğunu öne sürdü. İhalesi yeni yapılan Aydın-Denizli otoyol ücretinin 6 lira olmasını beklerken 60 lira olduğunu gördüklerini söyleyen Yıldız, şöyle devam etti:

Yap-işlet-devret modelinde yaptığınız bütün işlerde yanlışlık var. Yap-işlet-devret modelinde Hazine yaklaşık 150 milyar 83 milyon lira kefil olmuş şirketlere. Bu şirketler iflas ettiği takdirde hiçbir ödeme zorluğu çekmiyorlar, Hazine ödüyor yani, o ihaleyi alan firma 17 yıl içinde 1 milyar 200 milyon avro cebine para koyuyor. Siz, Türkiye Cumhuriyeti olarak esnafa 6 bin lira para dağıttınız, bir adamın cebine 10 katrilyon para koyuyorsunuz."

Yıldız, CHP iktidarında yap-işlet-devret modeliyle yapılan yatırımların hepsinin kamulaştırılacağını da kaydetti.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun muhalif medyayı susturmak için çabaladığını, kurumun gözünün ne iletişim altyapısı ne deprem ne de uzaktan eğitimi gördüğünü iddia etti.

Karasu, BTK'nin "internet zabıtasına döndüğünü" söyleyerek, "Bir haber sitesi Cumhurbaşkanıyla ilgili bir haber yayınladı. Anından talimat yargısı ve BTK devreye giriyor, erişim engeli getiriyor. Haber doğru mu değil mi hiç önemli değil. Saraydan emir geliyor BTK şalteri indiriyor." ifadesini kullandı.

Karasu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun İBB Genel Sekreter Yardımcısı olduğu dönemde yapılan bir işlem için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, buna karşı Bakan Karaismailoğlu'nun haberlere erişim engeli istediğini savundu. Karasu'nun bu ifadesine Bakan Karaismailoğlu "Yalan söylüyor" diye seslenmesi üzerine bir süre Genel Kurulda sözlü tartışma yaşandı.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, TÜVTÜRK'ün tek bir şirketle yönetilmesini eleştirerek, "Bugün sadece bir otomobile beş veya on dakikalık bir süreçte 340 lira artı 80 lira da egzoz emisyonuyla birlikte 420 TL ödeniyor. Bugün birçok Avrupa ülkesinde bu rakam en fazla 150, 200, 250 ve 300 lira. Türkiye'deki vatandaşımız Avrupa'daki insanlardan çok daha mı zengin de tek adamlık sayesinde yine tek adam rejimiyle tek adam firmasıyla vatandaşı soyduruyorsunuz? Özellikle şunun da altını çiziyorum, vatandaşımızı soydurmayı artık bırakın." diye konuştu.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yap-işlet-devret modeli uygulamasını eleştirerek, bunun benzerinin dünyada olmadığını söyledi.

Osmangazi Köprüsünün, 1 milyar 300 milyon dolara mal olduğunu, şirketin kasasına en az 10 milyar 508 milyon dolar gireceğini ve şirketin elde edeceği karın da yüzde 600 olacağını söyleyen Yavuzyılmaz, 6 köprü parasıyla sadece 1 köprü yapıldığını savundu.

Yavuzyılmaz, "Öyle ucube bir sistem kurdunuz ki vatandaş geçmediği köprünün, girmediği tünelin, binmediği trenin, inmediği havalimanının ücretini ödemeye, yoksullaşmaya devam ediyor. Sayıştay raporlarına göre, Hazinenin yandaş şirketlere yaptığı garanti ödemelerine ilave olarak bir de kur farkı ödediniz, 2014-2019 yılları arasında ödenen kur farkı 61 milyar 719 milyon lira. Bu parayla neler yapmak mümkündü? 14 Avrasya Tüneli yapmak mümkündü, 12 Osmangazi Köprüsü, 8 Çanakkale Köprüsü, 6 Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapmak mümkündü." diye konuştu.

Zafer Havalimanı işinin maliyetinin 50 milyon avro, şirketin kasasına girecek Hazine garantili paranın ise 205 milyon avro olduğunu söyleyen Yavuzyılmaz, "Zafer Havalimanı işinde şirketin karı yüzde 300. 2020 yılı için garanti edilen yolcu sayısı 1 milyon 279 bin. Havalimanını kullanan yolcu sayısı 7.233, AK Parti'nin hata payı yüzde 99,43. Sadece 2020 yılında zarar 65 milyon lira. Yani, Zafer Havalimanı plansızlığın, hesapsızlığın, öngörüsüzlüğün anıtıdır." diye konuştu.