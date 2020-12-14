DASK'tan, adres kodunuzu öğrenmek için tıklayın
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda yaptığı açıklamada adres kodu üzerinde çalıştıklarını belirtmişti. Yazıcı'nın bahsetmiş olduğu adres kodu uygulaması hali hazırda Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunuluyor. DASK'ın sitesine girilerek adres kodunun öğrenilmesi mümkün..
|14 Aralık 2020 00:04
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı, 11 Aralık'ta, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerine adres kodu çalışmalarla ilgili bilgi vermişti. Levent Yazıcı burada yaptığı açıklama "Vatandaşlar TC kimlik numarası ve açık adresini söylerken tedirgin oluyor. Bu projeyle 20-66-80-308 diyecek, dokuz rakam bu kadar, 'adres kodu' başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok" demişti.
Daire Başkanı Levent Yazıcı'nın bahis konusu ettiği adres kodu sistemi hali hazırda DASK'ın sitesinden öğrenilebilmekte.
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