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14 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları

14 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları.
 14 Aralık 2020 00:01
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14 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00)

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, ekim ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endeksleri ile kasım ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini, 2019 yılı devlet hesaplarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
Memurlar.Net
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