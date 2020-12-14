14 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
|14 Aralık 2020 00:01
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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/15.00)
1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının bütçeleri görüşülecek.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ
1- TÜİK, ekim ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endeksleri ile kasım ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini, 2019 yılı devlet hesaplarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.
(Bakü)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
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