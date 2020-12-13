Kariyer uzmanlıkta 35 yaş şartını esneten ilk kurum ilana çıktı

Bilindiği üzere uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, denetmen yardımcısı KPSS-A kadrolarına başvurularda genel olarak 35 yaş şartı yer almaktadır.

Bu uygulamayı, YSK, 2017 yılında esnetmişti. 12 aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7062 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin 9. fıkrasına şu hüküm eklenmişti:

"(9) Kurulun merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan ve sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla kırk beş yaşını doldurmamış personel, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren açılacak ilk seçim uzman yardımcılığı sınavına diğer şartları taşımaları kaydıyla girebilir."

YSK, ilk seçim uzman yardımcısı alım ilanını geçtiğimiz hafta yayımladı. Tıklayınız.

İlanda yaş şartına ilişkin olarak şu düzenleme yer almıştır:

"Seçim Uzman Yardımcılığı giriş (sözlü) sınavına başvuracak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından birisinden mezun olması,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P4 veya KPSS P5 türlerinden en az yetmiş puan almış olması,

ç) Giriş (sözlü) sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2020) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1985 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak) veya

7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 1. maddesinin 9. fıkrası gereğince Kurulun Merkez ve Taşra kadrolarında görev yapan personelin, diğer şartları taşımaları kaydıyla sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2020) itibarıyla 45(kırk beş) yaşını doldurmamış (01/01/1975 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak) olması,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmaması,"

YSK'nın yaptığı bu uygulama, 35 yaş şartını esneten ilk uygulamadır. Bu yönüyle de oldukça dikkat çekicidir.

Diğer KPSS-A grubu ilanlarına başvuran 35 yaş üstü adaylar benzer bir düzenlemenin diğer kurumlarca da yapılmasını talep etmektedir.