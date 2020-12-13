Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti.
|13 Aralık 2020 23:26
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