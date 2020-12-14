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Kimya bölümü mezunları sağlık personeli olarak atanabilir mi?

Gaziantep Üniversitesinin, sözleşmeli personel alım ilanında, Diğer Sağlık Personeli unvanı için Kimya mezunu olmak şartı araması tartışmalıdır
 14 Aralık 2020 10:05
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Kimya bölümü mezunları sağlık personeli olarak atanabilir mi?

Soru: Bir kurum tarafından Diğer Sağlık Personeli unvanlı sözleşmeli personel alımında kimya bölümü mezunu olma şartı aranmıştır. Kimyager diğer sağlık personeli midir? Böyle bir ilan olabilir mi?

Cevap: Gaziantep Üniversitesi verdiği ilanda, Diğer Sağlık Perosneli unvanı için Kimya mezunu olamk şartı aramıştır.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 15. maddesinde, "Esaslara, Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir (4) sayılı Cetvel eklenmiştir. Bu cetvelde belirtilenler dışında sözleşmeli personel pozisyonları kullanılamaz ve talepte bulunulamaz. Kurumlar, söz konusu cetvelde belirlenen asgari niteliklere, hizmetin gereği ilave nitelikler belirleyebilirler." denilmektedir.

Esaslara ekli 4 Sayılı Cetvelde ise Diğer Sağlık Personeli unvanı için "657 sayılı Kanunun sağlık hizmetleri sınıfında sayılan ve cetvelde yer almayan diğer unvanlarla ilgili, en az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak." niteliği belirlenmiştir. Bu düzenlemeden; Diğer Sağlık Personeli unvanının ortak bir unvan olarak belirlendiği, bu unvanda 657 sayılı Kanunda düzenlenen Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamına giren ve mesleğiyle ilgili ayrı bir pozisyon unvanı belirlenmemiş olanların istihdam edileceği anlaşılmaktadır. Esasların yukarıda yer verilen 15. maddesiyle birlikte değerlendirildiğinde kurumlar ilave nitelikler belirleyebilecek olmakla birlikte belirlenecek ilave niteliklerin hizmetin gereği olması zorunludur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı; sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, pisikolog, diyetçi, sağlık muhendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsadığı belirtilmiştir. Kimyager unvanı ise Teknik Hizmetler Sınıfına dahil bir unvan olup, bu unvanın ek gösterge, zam, tazminat ve ek ödeme puan ve oranları Teknik Hizmetler Sınıfı esas alınarak belirlenmektedir.

Sonuç olarak; kimyager unvanı Teknik Hizmetleri Sınıfına dahil bir unvan olmakla birlikte Esaslara ekli (4) sayılı Cetvelde belirlenen niteliklerin asgari nitelikler olması, hizmetin gereği olarak ilave nitelikler belirleme hususunda kurumlara takdir hakkı verilmesi karşısında Diğer Sağlık Personeli pozisyonu için kimya bölümü mezunu olma koşulu getirilebileceğini, ancak böyle bir koşulun hizmetin gereği olduğunu ispat külfetinin ve doğabilecek sorumluluğun ilgili kuruma ait olduğunu değerlendirmekteyiz.
Memurlar.Net - Özel

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