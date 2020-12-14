56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
|14 Aralık 2020 05:44
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Ankara'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
İçişleri Bakanlığı'nca korona virüs tedbirleri kapsamında cuma günü saat 21.00'de başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Başkent'te kısıtlama süresince boş kalan cadde ve sokaklarda, saat 05.00'ten itibaren hareketlilik başladı.
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