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Kybele 60 yıl sonra Türkiye'de

60 yıl önce İsrail'e kaçırılan ardından da ABD'ye satılan Kybele heykeli hukuk mücadelesinin ardından Türkiye'ye geri getirildi. Frigler ve Romalıların "bolluk ve bereket sembolü" olduğuna inandığı 1700 yıllık heykel önce Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek daha sonra da Afyon'da yapılacak müzeye taşınacak.
 14 Aralık 2020 06:15
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Kybele 60 yıl sonra Türkiye'de


Prehistorik dönemlerden itibaren Akdeniz havzasında özellikle Anadolu'da bereket ve bolluğun sembolü ve koruyucusu olarak isimlendirilen Kybele'nin iki yanındaki aslanlar, doğa ve hayvanlar üzerindeki hakimiyetini sembolize ediyor.

Prehistorik dönemlerden itibaren Akdeniz havzasında özellikle Anadolu'da bereket ve bolluğun sembolü ve koruyucusu olarak isimlendirilen Kybele'nin iki yanındaki aslanlar, doğa ve hayvanlar üzerindeki hakimiyetini sembolize ediyor.

Frig ve Romalılar'da bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan Kybele heykeli, yaklaşık 60 yılın ardından Türkiye'ye geri getirildi. Türkiye'den kaçak yollarla İsrail'e götürülerek satılan, uzmanlarca M.S. 3. yüzyıla tarihlendirilen Kybele, on binlerce kilometre yolculuğun ardından ABD'den ana vatanına ulaştı. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek olan adak heykeli Kybele, daha sonra Afyonkarahisar'a yeni yapılacak müzeye taşınacak.


UZMANLAR TESPİT ETTİ

Bakanlığın yoğun çalışmaları sonucu, THY'ye ait Turkish Cargo tarafından ücretsiz taşınan eserin tanıtımını, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Ersoy, Daire Başkanlığı'nın salgın koşullarına rağmen kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: "İşte bunun sonucu olarak, 1960'lı yıllardan beri ülkesinden uzak kalmış olan Kybele heykeli artık ait olduğu topraklara, vatanına gelmiştir. Eserin iade süreci bir İsrail vatandaşının, 2016'da Roma Dönemi'ne ait Kybele heykelini yurt dışına ihraç edebilmek için kendi ülkesinin makamlarından izin talebinde bulunması ve İsrail makamlarının, eserin fotoğrafını ülkemize ileterek kökeni hakkında bilgi talep etmesiyle başlamıştır. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü uzmanları Feza Demirkök ve yakın zamanda müzemizden emekli olan Şehrazat Karagöz bu heykelin Afyonkarahisar'da, 1964 yılında bulunmuş olan ve müzede sergilenen 'Kovalık Eserleri'yle tipolojik benzerliğini tespit etmişlerdir."
Yeni Şafak
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