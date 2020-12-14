Yılbaşında kısıtlama 3 gün mü olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan kabinenin gündemi Kovid-19 ile ilgili milyonların beklediği kira düzenlemesi olacak. Diğer başlıklar Cuma gününe denk gelen yılbaşı tatilinin hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla birleştirilip birleştirilmeyeceği ve uzaktan eğitimin durumu olacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinenin ana gündem maddesi milyonların dikkatle beklediği kiralarla ilgili yapılacak düzenleme olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yapılması planlanan düzenlemeyle ilgili bir sunum yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu kira düzenlemesine ilişkin ilk işareti vererek bugünkü toplantıyı işaret etmişti.

YILBAŞI VE AŞI TAKVİMİ

Kabinenin bir diğer önemli başlığı ise, 1 Ocak Cuma günü olan yılbaşı tatilinin hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile birleştirilip birleştirilmeyeceği olacak. Koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirlerin masaya yatırılacağı toplantıda, Çin'den bu hafta getirilmesi planlanan aşının incelenme ve daha sonra vatandaşa uygulama süreci de masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, vaka sayılarının yanı sıra hastanelerin durumu ve alınan tedbirlerin etkileriyle ilgili bir sunum yapması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinenin ana gündemi, milyonların dikkatle beklediği kiralarla ilgili yapılacak düzenleme olacak. Cuma günü olan yılbaşı tatilinin hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile birleştirilip birleştirilmeyeceğine de karar verilecek.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'nde trafik durma noktasına geldi. Sokağa çıkma yasağına saatler kala yoğunluk yüzde 65'lere kadar yükseldi.



UZAKTAN EĞİTİM SÜRECEK Mİ?

4 Ocak 2021'de başlanılması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda, vaka sayıları nedeniyle uzaktan eğitim sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı ve yarı yıl tatilinin erkene çekilip çekilmeyeceğine de karar verilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve devam eden uzaktan eğitim süreciyle ilgili önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasını kabine üyelerine anlatacak.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde yayımlanan yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin genelgeler konusunda sıkça sorulan soruları cevapladı.



ANLAŞMALAR MASADA

Kabine toplantısında, Türkiye ve Azerbaycan arasında Karabağ'ı kalkındırmak için imzalanan ticari anlaşmalar da konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı görüşme sırasında alınan kararlar da değerlendirilecek.

REFORMLAR DA GÖRÜŞÜLECEK

Kabinenin gündem başlıkları arasında, ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları da bulunuyor. Ayrıca, hukuk ve ekonomi alanında yapılacak reformlar da masaya yatırılacak. İş dünyasının beklentilerinin değerlendirileceği toplantıda, Bakan Elvan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, atılması planlanan adımlarla ilgili bir sunum yapacak. Toplantıda, ekonomik alanda yapılacak reformların çerçevesinin çizileceği ifade ediliyor. Kabinenin rutin gündeminde bulunan Avrupa Birliği ile ilişkilerdeki son durum da değerlendirilecek. Birkaç gün önce toplanan AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yönelik gelişmeler masaya yatırılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da terörle mücadelede gelinen son noktayı aktaracak.