1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yılbaşında kısıtlama 3 gün mü olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan kabinenin gündemi Kovid-19 ile ilgili milyonların beklediği kira düzenlemesi olacak. Diğer başlıklar Cuma gününe denk gelen yılbaşı tatilinin hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla birleştirilip birleştirilmeyeceği ve uzaktan eğitimin durumu olacak
 14 Aralık 2020 06:40
+Aa- Yazdır
Yılbaşında kısıtlama 3 gün mü olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan kabinenin gündemi Kovid-19 ile ilgili milyonların beklediği kira düzenlemesi olacak. Diğer başlıklar Cuma gününe denk gelen yılbaşı tatilinin hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla birleştirilip birleştirilmeyeceği ve uzaktan eğitimin durumu olacak.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinenin ana gündem maddesi milyonların dikkatle beklediği kiralarla ilgili yapılacak düzenleme olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yapılması planlanan düzenlemeyle ilgili bir sunum yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu kira düzenlemesine ilişkin ilk işareti vererek bugünkü toplantıyı işaret etmişti.

YILBAŞI VE AŞI TAKVİMİ

Kabinenin bir diğer önemli başlığı ise, 1 Ocak Cuma günü olan yılbaşı tatilinin hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile birleştirilip birleştirilmeyeceği olacak. Koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirlerin masaya yatırılacağı toplantıda, Çin'den bu hafta getirilmesi planlanan aşının incelenme ve daha sonra vatandaşa uygulama süreci de masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, vaka sayılarının yanı sıra hastanelerin durumu ve alınan tedbirlerin etkileriyle ilgili bir sunum yapması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinenin ana gündemi, milyonların dikkatle beklediği kiralarla ilgili yapılacak düzenleme olacak. Cuma günü olan yılbaşı tatilinin hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile birleştirilip birleştirilmeyeceğine de karar verilecek.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'nde trafik durma noktasına geldi. Sokağa çıkma yasağına saatler kala yoğunluk yüzde 65'lere kadar yükseldi.

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECEK Mİ?

4 Ocak 2021'de başlanılması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda, vaka sayıları nedeniyle uzaktan eğitim sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı ve yarı yıl tatilinin erkene çekilip çekilmeyeceğine de karar verilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve devam eden uzaktan eğitim süreciyle ilgili önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasını kabine üyelerine anlatacak.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde yayımlanan yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin genelgeler konusunda sıkça sorulan soruları cevapladı.

ANLAŞMALAR MASADA

Kabine toplantısında, Türkiye ve Azerbaycan arasında Karabağ'ı kalkındırmak için imzalanan ticari anlaşmalar da konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı görüşme sırasında alınan kararlar da değerlendirilecek.

REFORMLAR DA GÖRÜŞÜLECEK

Kabinenin gündem başlıkları arasında, ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları da bulunuyor. Ayrıca, hukuk ve ekonomi alanında yapılacak reformlar da masaya yatırılacak. İş dünyasının beklentilerinin değerlendirileceği toplantıda, Bakan Elvan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, atılması planlanan adımlarla ilgili bir sunum yapacak. Toplantıda, ekonomik alanda yapılacak reformların çerçevesinin çizileceği ifade ediliyor. Kabinenin rutin gündeminde bulunan Avrupa Birliği ile ilişkilerdeki son durum da değerlendirilecek. Birkaç gün önce toplanan AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yönelik gelişmeler masaya yatırılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da terörle mücadelede gelinen son noktayı aktaracak.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yeme-içme sektörü çalışanlarına 400 liralık alışveriş çeki desteği
14 Aralık 2020 09:38		 İçişleri: Kısıtlamada 39 bin 146 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı
14 Aralık 2020 09:07
Fedakar postacıya mektuplu sürpriz
14 Aralık 2020 08:53		 Bakanlık 'Kuraklık Eylem Planı'nı açıkladı! Çare yeraltı barajı
14 Aralık 2020 08:28
93 ülkeden 7312 kişi 250 bin dolara vatandaşlık aldı
14 Aralık 2020 07:10		 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
14 Aralık 2020 05:44
DASK'tan, adres kodunuzu öğrenmek için tıklayın
14 Aralık 2020 00:04		 Filyasyon ekipleri, sokak kısıtlamasında virüsün izini sürdü
13 Aralık 2020 23:00
Sahte belgelerle oturma izni alan Afgan aile yakalandı
13 Aralık 2020 22:22		 810 yatak kapasiteli hastane hizmet için gün sayıyor
13 Aralık 2020 16:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:44 - Aşı olmak zorunlu tutulabilir mi? İşte cevabı09:38 - Yeme-içme sektörü çalışanlarına 400 liralık alışveriş çeki desteği09:34 - Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları09:33 - Dolar güne yükselişle başladı09:31 - Babasına refakatçi olan öğretmen, bahçede uzaktan eğitim veriyor09:27 - Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
09:11 - Tapu'da 'Makyajla' milyonlarca liralık vurgun09:11 - Alanyaspor Teknik Direktörü basın toplantısını terk etti09:09 - 'Koronavirüs dışındaki hastalıklara da yoğun bakımlarda yerimiz var'09:07 - İçişleri: Kısıtlamada 39 bin 146 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı08:53 - Fedakar postacıya mektuplu sürpriz08:50 - Anketten sürpriz sonuçlar çıktı
08:46 - Kıyafete göre maske08:43 - Alkollü sürücü ve polis arasında ilginç diyalog: Bana takıntısı var08:40 - Online kopya örneği: Sınav bir tane, soruları çözen 4 kişi08:35 - İzmir'de sel sularına kapılan araçtaki beş kişiden ikisi kayboldu08:32 - Talisca'dan heyecanlandıran paylaşım: Yakında birlikteyiz
08:28 - Bakanlık 'Kuraklık Eylem Planı'nı açıkladı! Çare yeraltı barajı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
DASK'tan, adres kodunuzu öğrenmek için tıklayın
Online kopya örneği: Sınav bir tane, soruları çözen 4 kişi
Yılbaşında kısıtlama 3 gün mü olacak?
Kabine bugün toplanıyor... Kira, eğitim ve yeni tedbirler masada
Memurların en fazla merak ettikleri emekliliğe ilişkin sorular ve cevapları
İki bakanlığın 2021 yılı bütçeleri kabul edildi
Kısıtlamayı böyle deliyorlar: Doktor uyanıklara isyan etti
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları
Tapu'da 'Makyajla' milyonlarca liralık vurgun
Maskede son karar: Para cezası kesilebilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sabır 1
o söylemiyoooo 1
ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler 3
siyah delik 2
internet 1
yavuz sultan selim 1
yasaklarda evde yapılacaklar 1
Kybele'nin 60 yıl sonra Türkiye'ye dönmesi 1
sosyolog Dr.Mahmut Karaman 1
kaybetmeyi göze alarak yaşamayı öğrenmek 2
SON İLANLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 İtfaiye Eri alacak- İlan Düzeltildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözleşmeli 25 personel alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli 9 sağlık personeli alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam