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Maskede son karar: Para cezası kesilebilir

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, halen ev hariç her yerde maske takmak zorunlu. Maske takmayanlara para cezası verilirken, bazı mahkemelerin "yasal zorunluluk yok, para cezası verilemez" diyerek cezaları iptal etmesi kafaları karıştırıyordu. Yargıtay 19. Ceza Dairesi, Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereği para cezası verilebileceğini belirterek son noktayı koydu
 14 Aralık 2020 07:05
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Maskede son karar: Para cezası kesilebilir

Kononavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, halen ev hariç her yerde maske takmak zorunlu. Buna karşın maske kuralına uymayanlara idari para cezası verilirken, bu cezalara yapılan itirazlar üzerine mahkemelerden alınan farklı kararlar tartışmalara yol açıyordu. Daha önce bazı mahkemeler maske takmama cezalarını "zorunluluk yok" diyerek iptal etmişti. Bunlardan biri de Bolu'da yaşandı. Maskesiz gezdiği için bir vatandaşa verilen 392 TL idari para cezası sulh ceza hakimliğince iptal edildi.

YARGITAY 'KANUN YARARINA' BOZDU

Adalet Bakanlığının söz konusu karara karşı kanun yararına bozma talep etmesi üzerine dosya, Yargıtay'ın önüne geldi. Yargıtay 19. Ceza Dairesi ise bakanlığının kanun yararına bozma talebini oy çokluğuyla kabul etti ve maske cezasıyla ilgili önemli bir karara imza attı.

MASKE TAKMA TEDBİRİ ALINABİLİR

Dairenin kararında, il umumi hıfzıssıhha meclislerinin, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. maddesindeki "sıhhi vaziyetinin ıslahına ve mevcut mahzurların izalesine yarayan tedbirleri alır" ibaresi uyarınca maske takma tedbiri alabileceği vurgulandı. Bu tedbirin icrası ve ilanı görevinin ise illerde valiye ait olduğu aktarılan kararda, söz konusu tedbire aykırı davranışın, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince vali tarafından düzenlenecek işlemle yaptırıma maruz bırakılabileceğinin hukuken mümkün olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş'ta maske takmayan kadın, kendisini defalarca uyaran polise mukavemet gösterdi, 'Artistliğiniz kime! CİMER'e yazacağım. Hepinizle görüşeceğim.' diyerek tehditler yağdıran kadına maske takmadığı için 900 lira ceza yazıldı.

PARA CEZASI 32. MADDEYE GÖRE

Kararda, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda, sağlık ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili Sağlık Bakanlığının alabileceği tedbirler arasında maske tedbirinin olmadığı, Kanunun 282. maddesinde düzenlenen idari para cezasının ise bu kanunda sayılan tedbirlere muhalefet halinde uygulanabileceği aktarıldı. Yani kararda, maske takmayanlara yönelik Kanun'un 282. maddesine göre değil, 32. maddesine göre idari para cezası uygulanabileceğine dikkat çekildi.

'Yasal düzenleme yok' diye karşı çıktılar

Karara muhalif kalan üyelerin karşı oy yazısında ise Anayasa'nın 13. maddesi gereğince temel hak ve özgürlüklere ilişkin tedbirlerin kanunla düzenlenebileceği, ancak maske takma emrine dair kanunlarda üstü örtülü veya açıkça hiçbir düzenlemenin olmadığı kaydedildi. Maske takma tedbirinin amacı bakımından kamu yararını haiz olduğu ancak idari işlemin yetki unsuru yönüyle bu emrin sakat olduğu, zımni bir yetkinin varlığı varsayılsa bile açık kanuni dayanaktan yoksunluk sebebi ile bu tedbirin idari para cezasıyla cezalandırılmasının mümkün olmadığı aktarıldı.

Osman Özgan

Yeni Şafak
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