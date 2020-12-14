1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Memurların en fazla merak ettikleri emekliliğe ilişkin sorular ve cevapları

Bugünkü yazımızda memurların ve memur emeklileri ile dul ve yetimlerinin en fazla merak ettikleri konuları soru ve cevap yoluyla 9 sorunun cevabı ışığında açıklamaya çalışacağız
 14 Aralık 2020 06:44
+Aa- Yazdır
Memurların en fazla merak ettikleri emekliliğe ilişkin sorular ve cevapları

Yenişafak Gazetesi köşe yazarlarından Ahmet Ünlü bugünkü yazısında, memur, memur emeklileri ile dul ve yetimlerin en çok merak ettiği soruları yanıtladı

Ünlü'nün yazısı:

1- Eşler arasındaki yaş farkı emekli aylığını etkiler mi?

5510 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 15.10.2008 tarihinden önce 4/c'li sigortalı olanlar için halen yürürlükte olan 5434 sayılı Kanun'un 71'inci maddesinde; "İştirakçi karı veya koca eşinden 30 yaş veya daha büyük ise ölümünde eşine yarı nispetinde aylık bağlanır. Ancak evlenme akdi en az 10 yıl evvel yapılmış veya çocukları olmuş ise bu indirme yapılmaz. Emekli olduktan sonra evlenenler hakkında dahi aynı hükümler uygulanır" hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm gereğince evli eşler arasında 30 yaş ve üzerinde yaş farkı varsa bağlanacak dul aylığı yarı yarıya düşmektedir. Evli çiftler arasındaki yaş farkı 30 ve daha fazla olsa dahi vefat etmeden önce çocuk olmuşsa veya evlenme vefattan 10 yıl önce olmuşsa dul aylığında herhangi bir azalma söz konusu olmamaktadır.

Bazı uyanıklar yaşlı emeklilerle evlenerek onların vefat ettikten sonra bağlanacak dul aylıklarını almak istemektedirler. Ya da bazı yaşlılar kendilerine bakma karşılığında öldüklerinde maaşlarının bunlara kalmalarını sağlamaktadırlar. Örneğin 80 yaşındaki emekli bir kadın, genç ve fakir 30 yaşındaki bir erkekle evlenerek öldükten sonra dul aylığının genç erkeğe bağlanmasını sağlamak istemektedir. Ya da yaşlı bir erkek genç bir bayanla aynı amaçla ya da kendisine bakması karşılığında evlenebilmektedir. İşte sistem bu tür uyanıklıkların ya da kötü niyetlilerin önüne geçmek için bağlanacak dul aylığını yarı yarıya indirmektedir.

Şu hususu da belirtmek gerekir ki, bu düzenleme 5434 sayılı Kanun'un ilk halinde de mevcut olup, 5510 sayılı Kanun'un yürürlük tarihine kadar mevcudiyetini korumuştur. Ancak, SSK ve Bağ-Kur mevzuatında benzer düzenleme yoktur. 5510 sayılı Kanun'da da böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Benzer bir u düzenlemenin yeniden getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

2- Darbe, tecavüz vb. nedenlerle memuriyetten çıkarılanlara maaş ve ikramiye ödenir mi?

Darbe, tecavüz vb. nedenlerle memuriyet veya diğer kamu görevliliğinden çıkarılanlardan emekliliğini hak edenler, emekli olabilmekte ve ikramiyesini alabilmektedir. Bu konuda yasal düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. En azından ikramiye ödenmesi engellenebilir.

3-8 yıl memuriyet hizmeti olan memurun eş ve çocuklarına aylık bağlanır mı?

5510 sayılı Kanun'a göre, 8 yıl 5 ay hizmeti varken vefat eden bir devlet memurunun eş ve çocuklarına aylık bağlanır mı? Toptan ödeme yapılmışsa aylık bağlanması için ne yapılabilir?

SGK, aleyhe olan durumlar haricinde hiçbir şekilde talep olmadan işlem yapmamaktadır. 5510 sayılı Kanuna göre dul ve yetimler için emekli aylığı bağlanma şartları beş yıla düşürülmüştür. Aylık bağlama ve ihya talebinde bulunulması ve SGK tarafından istenecek paranın yatırılması halinde paranın yatırıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanabilecektir. Ödenecek maaş, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanacaktır.

4- Halen Bağ-Kur'lu veya 4/a ya (SSK) tabi çalışanlar, memur eş veya babadan dul veya yetim aylığı alabilir mi?

Eşim 8 yıllık memur iken vefat etti. Halen Bağ-Kur'lu olarak çalışıyorum. Emekli Sandığı'ndan dul aylığı alabilir miyim? Kızım sigortalı çalışırsa yetim aylığı kesilir mi?

5510 sayılı Kanun'a göre eşinizin beş yıldan fazla hizmeti olduğu için, Bağ-Kur'a (4/b) tabi çalışmanız, Emekli Sandığı'ndan dul aylığı almanıza engel değildir. Ayrıca, sigortalı (4/a) olarak çalışsanız dahi eşinizden dul aylığı alabilirsiniz.

Ayrıca, vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde 4/a'ya (SSK) tabi çalışan kız yetimlere, Emekli Sandığı Kanunu'na göre aylık bağlanabilir. Erkek yetimlere ise malul ve muhtaç olmaları halinde aylık bağlanır. Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 5 ila 10 yıl arasında olması halinde 4/a'lı (SSK) çalışan kız ve erkek yetimlere aylık bağlanamaz. Burada belirleyici husus emekli aylığının 5510 sayılı Kanun'a göre mi yoksa 5434 sayılı Kanun'a göre mi bağlandığı hususudur.

5- Sözleşmeli olarak çalışmaya başlarsam yetim aylığım kesilir mi?

7 yıllık devlet memuru iken vefat eden babamdan tarafıma yetim aylığı bağlandı. 657 sayılı Kanun'un 4/b maddesine göre sözleşmeli çalışmaya başlamam halinde yetim aylığım kesilir mi?

5510 sayılı Kanun hükümlerine göre çalışmaya başladığınız tarihi takip eden aybaşından itibaren aylığınız kesilecektir.

6- Kamudaki sigortalı hizmetler için emekli ikramiyesi ödenir mi?

Şu an bir kamu kurumda memur olarak görev yapıyorum daha önce kamu sektöründeki 4/a'lı (SSK) hizmetler için Emekli Sandığı tarafından ikramiye ödenir mi?

Kamuda 4/a'lı (SSK) olarak çalışılan sürelere emeklilik ikramiyesi ödenebilmesi için kamudaki sigortalı görevinden ayrıldığı tarih itibariyle kıdem tazminatını almamış ve kıdem tazminatı ödemesine müstahak olması şartıyla emekli ikramiyesi ödenmektedir.

7- Eşimden sigorta dul aylığı, babamdan da emekli sandığı yetim aylığı alabilir miyim?

Eşimden 4/a'dan (SSK) dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığı yetim aylığı almam mümkün müdür?

4/a'dan (SSK) dul aylığı alan kadınlar, Emekli Sandığı'ndan babasından dolayı yetim aylığı alabilirler. 5510 sayılı Kanun'a tabi olarak dul ve yetim aylığı almış olsaydınız, sadece tercih yapabilirdiniz. Yani, hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından aylık bağlanacaktır.

8- Cinsiyet değişikliğinde yetim aylığı ödenir mi?

Toplum olarak cinsiyet değişikliğine hoş bakılmasa da basının körüklemesiyle de cinsiyet değişikliği bir vaka olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, bekar kız çocuklarına, çalışmadıkları sürece, ölen SSK'lı veya Bağ-Kur'lu anne-babasından "yetim aylığı" bağlanabiliyorken Emekli Sandığı mensubu olan bekar kız çocuklarına, SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu olarak çalışsalar dahi "yetim aylığı" bağlanabiliyor. SGK norm ve standart birliği getirildiğini söylese de hala bu farklılık devam etmektedir.

Erkek iken cinsiyet değiştiren ve bunu mahkeme kararıyla da belgeleyenlere, kız çocuğu sayıldıkları için babasından veya annesinden yetim aylığı bağlanabiliyor. Bize göre, SGK'nın toplumsal duyarlılıkları dikkate alarak bu konuda düzenleme yapması gerekmektedir.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AÇSH Bakanlığı tarafından sunulan 43 sosyal yardım ödemelerinin tam listesi
12 Aralık 2020 10:32		 İşe dönüş için son 20 gün
12 Aralık 2020 09:57
Engelli olmadığı halde 420 bin kişiye ödeme yapıldığı iddia edildi
11 Aralık 2020 14:14		 SGK'nın idari para cezaları kamu kurumlarınca nasıl ödenecek?
11 Aralık 2020 00:14
Emekliler 'seyyanen zam' talep ediyor
10 Aralık 2020 11:17		 Gaziantep'te öğrenci servisi esnafına 1500 lira destek
08 Aralık 2020 15:02
'SED ödemeleri bugün hesaba yatırılmaya başlanıyor'
08 Aralık 2020 09:22		 Geliri olmayan müzik emekçilerine 1000 lira destek verilecek
05 Aralık 2020 09:28
Asgari ücrette ikinci toplantı 15 Aralık'ta
04 Aralık 2020 16:20		 Bir il belediyemiz iş yeri kapanan esnafa 1500 lira nakdi destek verecek
04 Aralık 2020 14:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:44 - Aşı olmak zorunlu tutulabilir mi? İşte cevabı09:38 - Yeme-içme sektörü çalışanlarına 400 liralık alışveriş çeki desteği09:34 - Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları09:33 - Dolar güne yükselişle başladı09:31 - Babasına refakatçi olan öğretmen, bahçede uzaktan eğitim veriyor09:27 - Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
09:11 - Tapu'da 'Makyajla' milyonlarca liralık vurgun09:11 - Alanyaspor Teknik Direktörü basın toplantısını terk etti09:09 - 'Koronavirüs dışındaki hastalıklara da yoğun bakımlarda yerimiz var'09:07 - İçişleri: Kısıtlamada 39 bin 146 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı08:53 - Fedakar postacıya mektuplu sürpriz08:50 - Anketten sürpriz sonuçlar çıktı
08:46 - Kıyafete göre maske08:43 - Alkollü sürücü ve polis arasında ilginç diyalog: Bana takıntısı var08:40 - Online kopya örneği: Sınav bir tane, soruları çözen 4 kişi08:35 - İzmir'de sel sularına kapılan araçtaki beş kişiden ikisi kayboldu08:32 - Talisca'dan heyecanlandıran paylaşım: Yakında birlikteyiz
08:28 - Bakanlık 'Kuraklık Eylem Planı'nı açıkladı! Çare yeraltı barajı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
DASK'tan, adres kodunuzu öğrenmek için tıklayın
Online kopya örneği: Sınav bir tane, soruları çözen 4 kişi
Yılbaşında kısıtlama 3 gün mü olacak?
Kabine bugün toplanıyor... Kira, eğitim ve yeni tedbirler masada
Memurların en fazla merak ettikleri emekliliğe ilişkin sorular ve cevapları
İki bakanlığın 2021 yılı bütçeleri kabul edildi
Kısıtlamayı böyle deliyorlar: Doktor uyanıklara isyan etti
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları
Tapu'da 'Makyajla' milyonlarca liralık vurgun
Maskede son karar: Para cezası kesilebilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tolerans 2
sinirli ot 3
grup abdal 2
Patch Adams filmi 2
çağdaş atan 1
o söylemiyoooo 1
sözlük ahalisinin kayıplara karışması 4
13.12.2020 a.alanyaspor vs beşiktaş maçı 5
Namaz kılamayan kardeşini tokatlayan çocuk 2
saçları ağarmak 1
SON İLANLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 İtfaiye Eri alacak- İlan Düzeltildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözleşmeli 25 personel alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli 9 sağlık personeli alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam