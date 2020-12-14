Kabine bugün toplanıyor... Kira, eğitim ve yeni tedbirler masada
|14 Aralık 2020 06:50
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk iş gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Kabinede, koronavirüsle mücadelede gelinen son aşama, alınan tedbirlerin yansımaları ve olası yeni kararlar masaya yatırılacak.
KİRA DÜZENLEMESİ
Toplantıda ana gündem ise yeni ekonomik destek paketleri olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz. Kabine toplantısının ardından açıklayacağız" ifadesini kullanmıştı.
YILBAŞI ÖNCESİ 4 GÜN YASAK İLE YÜZ YÜZE EĞİTİM DE MASADA
Yılbaşı tatilinin hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile birleştirilip birleştirilmeyeceğinin konuşulacağı toplantıda, 4 Ocak 2021'de başlaması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmeler de yapılacak.
Toplantıda, vaka sayıları nedeniyle uzaktan eğitim sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı ve yarı yıl tatilinin erkene çekilip çekilmeyeceğine karar verilecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve devam eden uzaktan eğitim süreciyle ilgili önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasını kabine üyelerine anlatacak.
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