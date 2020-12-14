93 ülkeden 7312 kişi 250 bin dolara vatandaşlık aldı

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte 2018'de yapılan değişiklik sonrası aralarında Saint Kitts ve Nevis, Antigua ve Barbuda gibi Karayip ülkeleriyle Tuvalu, Vanuatu ile ada devletlerinin de olduğu 93 ülkeden 7.312 kişi 250 bin dolar karşılığında taşınmaz alarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu.

Vatandaşlık hakkı için tutar, 19 Eylül 2018'de 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürülmüştü. Düzenlemeden 18 Eylül 2018'e kadar 70 yabancı yararlanırken, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olanlar arasında ilk sırada 1.716 kişiyle İranlılar yer aldı. İranlıları 997 kişi ile Afganistanlılar, 925 kişiyle Iraklılar izledi. Saint Kitts ve Nevis'ten 21, Komorlar Birliği'nden 4 vatandaşımız olurken, 2 vatansız kişi de T.C. vatandaşı oldu.