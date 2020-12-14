Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
|14 Aralık 2020 07:14
|+Aa- Yazdır
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Gaziakdemir Mahallesi'nde ikamet eden Muzaffer Girik'ten (74) haber alamayan yakınları, eve girerek kontrol etmek istedi.
Girik'in hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu polise bildirdi.
Eve giren sağlık ekipleri, Girik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, olay yeri incelemesi sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tapu'da 'Makyajla' milyonlarca liralık vurgun
14 Aralık 2020 09:11
|Alkollü sürücü ve polis arasında ilginç diyalog: Bana takıntısı var
14 Aralık 2020 08:43
|İzmir'de sel sularına kapılan araçtaki beş kişiden ikisi kayboldu
14 Aralık 2020 08:35
|Adana'da anne ve babasını bıçakla rehin alan kişi gözaltına alındı
14 Aralık 2020 08:16
|Sahte polis, gerçek sivil polise kimlik sorunca yakalandı
13 Aralık 2020 21:33
|Taksim'deki Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde yangın
13 Aralık 2020 20:10
|Polise mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı
13 Aralık 2020 19:28
|Yerel televizyon genel müdürünün otomobiline silahlı saldırı
13 Aralık 2020 19:03
|Ankara'da toprak kayması sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi
13 Aralık 2020 16:58
|Şanlıurfa'da tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklandı
13 Aralık 2020 16:40