Sınava hazırlanan öğrenciye ücretsiz destek

Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre: Matematik öğretmeni Seda İnci, üniversiteye hazırlanan maddi imkanı yetersiz öğrencilere ulaşmak için sosyal medya hesabı üzerinden "Evde olduğum bu süreçte üniversiteye hazırlanan imkanı olmayan öğrencilere uzaktan 2-3'lü gruplar şeklinde matematik özel derse alacağım. Herhangi bir ücret karşılığı olmadan. Elden ele yayalım" mesajını paylaştı.

İnci'nin çağrısı adeta kar topu etkisi yarattı. Almanya, Çin, ve Kıbrıs gibi yurt dışı ve yurt içinde birçok ilden ders vermek için gönüllü olan 44 öğretmen ve üniversite öğrencisi, branşlarını paylaşarak gönüllü eğitim ağına katıldı. Ders vermeye başlayanların içinde Kimya, İngilizce, Almanca, Matematik, Resim, Felsefe, Türkçe, Fen Bilgisi, Biyoloji, Rehberlik branşlarından deneyimli öğretmenlerin yanı sıra üniversitelerin tıp ve eğitim fakültesi öğrencileri de var. Instagram hesabı "seedamath" üzerinden "Sanal dershane" başlığıyla bir araya gelen gönüllü öğretmenler, hem ders vermek isteyenlerin hem de ihtiyaç sahibi öğrencilerin kendileri ile iletişime geçmelerini istiyor.

Bu ağın kurulmasına öncülük eden Seda İnci, sanal dersanenin oluşma sürecini Milliyet'e anlattı. Pandemiden dolayı evde olduğunu ve özel ders verdiği öğrencilerin bulunduğunu söyleyen İnci, geri kalan boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla bu yola başvurduğunu söyledi. Çağrısının ardından desteğin çığ gibi büyüdüğünü söyleyen İnci, şunları dedi: "3000 yakın mesaj aldım. Birçok öğretmen ve üniversite öğrencisi ders vermek için mesaj attı. Bu talepleri bir araya getirdiğimiz bir birliktelik oluşturduk. Kendimi mutlu etmek için yaptığım bir şey birçok insanı mutlu edecek bir iyiliğe sebep oldu."

Özel bir okulda biyoloji öğretmenliği yapan Damla Gürdal da gönüllü öğretmenler arasında. Gürdal, "Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerin okuldan aldığı online dersler yeterli olmuyor. Destek olduğumuz için mutlu oluyoruz" dedi.

Annem ve babam gibi...

Gönüllü olarak matematik dersi veren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi İsmail Enes Horzum da normal şartlarda da özel ders verdiğini söyleyerek, Seda İnci'nin çağrısı üzerine sanal dersaneye dahil olduğunu söyledi: "Benim annem ve babam da öğretmen. İhtiyaç sahibi olanlara ders veriyorlardı. Fen lisesi öğrencilerine ve tıp fakültesi kazanmak isteyenlere ders vereceğim. Üniversite sınavına hazırlanma sürecini bildiğim için destek olmak istiyorum."

'Güzel bir dayanışma'

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik bölümü öğrencisi Buse Nur Yalçınkaya daha önce de gönüllü öğrencilere ders verdiğini anımsatarak, "Sınava hazırlık çok yorucu bir süreç o yüzden onların yanında olmak çok önemli bir şey. Haftada birkaç saatimizi ayıracağız. Boş oldukça da whatsapp üzerinde attıkları soruları çözeceğiz. Herkesin içinde böyle bir heves varmış. Çok güzel bir dayanışma oldu" dedi.