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Üniversite İdari Personelinin Temsilcisi ( Üni-Per-Sen )

Üniversite İdari Personelinin Temsilcisi ( Üni-Per-Sen )
 14 Aralık 2020 08:00
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Üniversite İdari Personelinin Temsilcisi ( Üni-Per-Sen )

Üniversite İdari Personel Sendikası ( Üni-Per-Sen ) 17 Nisan 2015 tarihinde Türkiye'nin ilk ve tek İdari Personel Sendikası olarak kurulmuştur. Bizler adına bir sendikanın kurulması gerektiğine karar vererek "Üniversitelerde bizde varız" sloganıyla yola çıkmıştır. En önemli kuruluş sebeplerimizden birisi Üniversiteler ve Eğitim Öğretim hizmet kolunda bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki idari çalışanların adını tam olarak temsil edecek bir sendikanın olmamasıdır. 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Toplu Sözleşmelerde de Eğitim Öğretim Hizmet kolundaki kazanımlarda İdari Personelinin adına hiçbir kazanımın olmaması bu sendikanın kurulmasını gerekli kılmıştır. Bizler; "sendikacı" kimliğinden önce, birlikte hak aramanın gereğine inanan Acıları, dertleri, duyguları, değerleri, mücadelesi ortak olan Üniversite İdari Personeliyiz ve siyaseten bağımsız, tümleştirici bir sendika var etmek için yola çıktık. Ve bizimle yürüyen çalışma arkadaşlarımız, uzakta kalıp temsil edilmeyi beklemek ve eleştirmek yerine çözüme taraf olmayı seçmişlerdir.

Üniversite İdari Personeli; Üniversitelerin devamlılığını sağlayan, mali ve idari tüm işlemlerin yürütülmesi, teknik işlerden ve onarımlardan tutunda yazışmalara, öğrenci kayıtlarından akademik kadroların takibine kadar tüm sistem işleyişini sağlayan kurumun hafızasıdır. Üniversitelerde neredeyse idari personelin elinin değmediği bir alan olmamasına rağmen ne yazık ki hak ettiği saygınlığı ve maddi manevi desteği alamamıştır.

Bu yüzden Üniversitelerde görev yapan idari personelin var oluşunun algılanması, akademisyenler ve öğrencilerden sonra 3. Sınıf bir personel izleniminin kırılması ve bu 3 unsurunda aynı hak ve şartlarda görülmesi biri olmasa diğerinin de bir anlam ifade etmeyeceğinin anlaşılması gerekmektedir. Hiçbir Bakanlığa bağlı olmayan ve Yükseköğretim Personel Kanununda bile yer verilmeyen Üniversite idari personelinin haklarının korunmasında birlik beraberliğin sağlanması amaçlanmıştır.

Kurulduğumuz günden bugüne kadar Sendikamızın adına ve ismine yakışır duruş gösterip, evrensel değerlerden olan onur, haysiyet, şeref, namus ve dürüstlük olgularımızdan ödün vermedik, vermeyeceğiz... Tüm enerjimizi, motivasyonumuzu ve gücümüzü Üniversite İdari Personelinin sorunlarının çözümü için kullandık ve kullanmaya da devam edeceğiz. Sendikamız 2015 Yılından beri hep bir önceki yıldan daha fazla büyüyerek güçlü bir yönetim gücü ve mücadele enerjisi ile 2020 Yılında Kırklareli Üniversitesinde En çok üyeye sahip yetkili sendika, ODTÜ'de en çok üyeye sahip 3. sendika olmuş ve 30 Üniversitede temsilciliklerini kurarak Üniversitelerin en etkili ve büyük sendikası olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Üniversite İdari Personeli olarak başlattığımız bu büyük mücadelenin tüm Üniversite İdari Personelinin desteği ile kararlılıkla süreceğine olan inancımız Türkiye'mizin dört bir yanından üyemiz olarak bizlere inanan ve güvenen arkadaşlarımızı gördükçe daha da güçlenmiş ve doğru yolda olduğumuzu göstermiştir.

Yukarıda saydığımız bu nedenlerden dolayı Üniversite İdari Personeli birlik olmak zorundadır. Üniversite İdari Personel Sendikası varoluş ve hak mücadelesinin adresidir. Hedef ve ilkelerimiz, ortaya koyduğumuz felsefemiz hiçbir zaman kaybolmadı kaybolmayacaktır. Sizlerden aldığımız güç ve azimle sendikamız kendini kanıtlamış ve 5 yıldır Üniversite İdari Personelinin umudu ve sesi olmuştur. Kırklareli Üniversitesinde yanan meşale Ankara'da alevlenmiş artık Tüm Türkiye'yi aydınlatmaya başlamıştır. Uzun ve meşakkatli bir yolumuz var ve bunu ancak hep birlikte olursak aşabiliriz. Üvey evlat olmadığımızı, YÖK'ün ve Üniversitelerin bizim de evimiz olduğunu, bu evin içinde bizim de haklarımız olduğunu çok iyi anlatmalıyız ve zihniyetlerin değişmesini sağlamalıyız.

Ve artık kazanımlara imza atma zamanı gelmiştir. Aşağıda yer alan öncelikli sorunlarımıza acil olarak çözülmesi için sendikamız var gücüyle çalışacaktır.

Tayin ve Nakil Hakkı

Yükseköğretim Tazminatı

Döner Sermaye Payları

Lojman Sorunları

Haksız 13/b-4 Görevlendirmeleri

Adaletli Görevde Yükselme Sınavı

Kurum İçinde tam adalet

Lokal Üniversite soruları (Servis, Yemek, Kreş vb)

Üni-Per-Sen ailesine güvenen ve desteklerini esirgemeyen, gönül veren tüm Üniversite İdari Personeline teşekkür ediyor sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz.

www.unipersen.org.tr
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