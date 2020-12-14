Depreme vagon barınak
|14 Aralık 2020 08:05
|+Aa- Yazdır
Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Türkiye'de gerçekleşen yıkıcı depremlerde TCDD'ye ait trenler depremzedelerin sağınacağı barınak olarak kullanılıyor. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TBMM Deprem Komisyonu'nda iki ailenin ikamet edebileceği vagonların Elazığ depreminde kurtarma personeli ile depremzedelerin kullanımına sunulduğunu açıkladı.
TBMM Deprem Komisyonu'nda TCDD Genel Müdürü Uygun ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Fikret Şinasi Kazancıoğlu özetle şu bilgileri verdiler:
"Elazığ depreminde, bakım vagonlarımızdan 2 ailenin ikamet edebileceği personel vagonlarımızı görevlendirdik ve depremzedelerin hizmetine sunduk. Kış şartlarından dolayı, gerek ısınma gerekse konaklama anlamında, yolcu vagonlarımız -gerek 'kuşetli, yataklı' dediğimiz odalı vagonlarımız gerekse 'pulman tipi' dediğimiz koltuklu vagonlarımız - Elazığ depreminde hizmet verdi.
Deprem faylarında aktiviteler, mevcut demir yolu hatlarını etkileyebilmekte. Deprem güvenliğine yönelik önlemlerin belirlenmesi ile güçlendirme projeleri için 'fay hattıyla kesişen demiryolu hatları ve sanat yapılarının depremsellik yönünden incelenmesi etüt-proje çalışmaları' devam ediyor.
Marmaray'a sensörlü takip...
Mevcut hatlar, menfez, köprü ve viyadük gibi sanat yapılarının muayene ve kontrolleri yürürlükteki mevzuatlara uygun şekilde yapılmakta. Marmaray'da deprem sensörlerimiz var.
Çorlu davası, maalesef acı bir durum, hepimiz çok üzgünüz. Mahkeme süreçleri devam etmekte. İnsanların acıları devam ediyor, ders çıkartarak bir daha böyle kazaların yaşanmaması için çabası içerisindeyiz.
Demiryolu hizmetlerinin özelleştirilmesiyle ilgili özel sektörden talip çıkmadı. Öyle görülüyor ki 2021'de de yolcu ve yük taşımacılığını biz yapacağız."
KOMBİNE PLAN
Kombine taşımacılık planı hakkında ise şu bilgiler verildi:
"Pandemi döneminde, o zor şartlarda yük taşıdık. Şu an itibarıyla 33 milyon ton yük taşımacılığı yaptık. Yine ana hatlarda şu an yolcu taşımıyoruz ancak Ankara - İstanbul ve Eskişehir - Konya YHT hatlarında yüzde 50 kapasiteyle çalışmaya devam ediyoruz. Alternatif olarak kombine taşımacılık dediğimiz bir strateji planımız var, gerek yolcu gerek yük için. Lojistik köyler koyduk bilhassa yükler için. Lojistik köylerde kombine taşımacılık düşündük. Kombine taşımacılığı -yani limandan gelen yükü bazen trene, trenden gelen yükü bazen limana ve tırlara aktararak- stratejik veya mali anlamda da çalışma yapıyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Aşı olmak zorunlu tutulabilir mi? İşte cevabı
14 Aralık 2020 09:44
|'Koronavirüs dışındaki hastalıklara da yoğun bakımlarda yerimiz var'
14 Aralık 2020 09:09
|Kıyafete göre maske
14 Aralık 2020 08:46
|Kısıtlamayı böyle deliyorlar: Doktor uyanıklara isyan etti
14 Aralık 2020 08:20
|Erdoğan'dan Çolak ve Arıcan'a tebrik
14 Aralık 2020 08:01
|Sınava hazırlanan öğrenciye ücretsiz destek
14 Aralık 2020 07:57
|Aşıya güven düşüş eğiliminde
14 Aralık 2020 07:53
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
14 Aralık 2020 06:31
|Kybele 60 yıl sonra Türkiye'de
14 Aralık 2020 06:15
|Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı
13 Aralık 2020 21:05