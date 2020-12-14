Depreme vagon barınak

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Türkiye'de gerçekleşen yıkıcı depremlerde TCDD'ye ait trenler depremzedelerin sağınacağı barınak olarak kullanılıyor. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TBMM Deprem Komisyonu'nda iki ailenin ikamet edebileceği vagonların Elazığ depreminde kurtarma personeli ile depremzedelerin kullanımına sunulduğunu açıkladı.

TBMM Deprem Komisyonu'nda TCDD Genel Müdürü Uygun ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Fikret Şinasi Kazancıoğlu özetle şu bilgileri verdiler:

"Elazığ depreminde, bakım vagonlarımızdan 2 ailenin ikamet edebileceği personel vagonlarımızı görevlendirdik ve depremzedelerin hizmetine sunduk. Kış şartlarından dolayı, gerek ısınma gerekse konaklama anlamında, yolcu vagonlarımız -gerek 'kuşetli, yataklı' dediğimiz odalı vagonlarımız gerekse 'pulman tipi' dediğimiz koltuklu vagonlarımız - Elazığ depreminde hizmet verdi.

Deprem faylarında aktiviteler, mevcut demir yolu hatlarını etkileyebilmekte. Deprem güvenliğine yönelik önlemlerin belirlenmesi ile güçlendirme projeleri için 'fay hattıyla kesişen demiryolu hatları ve sanat yapılarının depremsellik yönünden incelenmesi etüt-proje çalışmaları' devam ediyor.

Marmaray'a sensörlü takip...

Mevcut hatlar, menfez, köprü ve viyadük gibi sanat yapılarının muayene ve kontrolleri yürürlükteki mevzuatlara uygun şekilde yapılmakta. Marmaray'da deprem sensörlerimiz var.

Çorlu davası, maalesef acı bir durum, hepimiz çok üzgünüz. Mahkeme süreçleri devam etmekte. İnsanların acıları devam ediyor, ders çıkartarak bir daha böyle kazaların yaşanmaması için çabası içerisindeyiz.

Demiryolu hizmetlerinin özelleştirilmesiyle ilgili özel sektörden talip çıkmadı. Öyle görülüyor ki 2021'de de yolcu ve yük taşımacılığını biz yapacağız."

KOMBİNE PLAN

Kombine taşımacılık planı hakkında ise şu bilgiler verildi:

"Pandemi döneminde, o zor şartlarda yük taşıdık. Şu an itibarıyla 33 milyon ton yük taşımacılığı yaptık. Yine ana hatlarda şu an yolcu taşımıyoruz ancak Ankara - İstanbul ve Eskişehir - Konya YHT hatlarında yüzde 50 kapasiteyle çalışmaya devam ediyoruz. Alternatif olarak kombine taşımacılık dediğimiz bir strateji planımız var, gerek yolcu gerek yük için. Lojistik köyler koyduk bilhassa yükler için. Lojistik köylerde kombine taşımacılık düşündük. Kombine taşımacılığı -yani limandan gelen yükü bazen trene, trenden gelen yükü bazen limana ve tırlara aktararak- stratejik veya mali anlamda da çalışma yapıyoruz."