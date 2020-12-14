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Kısıtlamayı böyle deliyorlar: Doktor uyanıklara isyan etti

Bazı uyanık vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasını akıl almaz yöntemlerle deldiği ortaya çıktı. Uyanıklar, fafta sonuna doktor muayenesi ya da kan bağışı randevusu alıp sokakta dolaşıyordu. Prof. Dr. Halil Özgüç, uyanıklara, "Enteresan ve uyanık bir halkımız var. Kendimizi kullanılmış hissediyoruz" diye isyan etti
 14 Aralık 2020 08:20
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Kısıtlamayı böyle deliyorlar: Doktor uyanıklara isyan etti

İÇİŞLERİ Bakanlığı yayınladığı genelgeyle, cuma günü saat 21.00'de başlayan pazartesi saat 05.00'te sona eren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması ilan etti. Marketler ve bakkallar ile yiyecek satan işyerleri ise açık kaldı. Yurdun büyük çoğunluğunda kısıtlamaya uyulurken, bazı uyanıkların pes dedirten yöntemlerle kısıtlamayı deldiği ortaya çıktı. Özel hastaneden ya da kan merkezlerinden randevu alanlar, telefonlarına gelen mesajı göstererek kontrol noktalarından kolayca geçebiliyordu.

ARAYINCA YANIT: UNUTTUK

Milliyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Bursa'daki bir özel hastanede görev yapan cerrah Prof. Dr. Halil Özgüç her hafta aynı sorunu yaşadıklarını belirterek Hürriyet'e şu açıklamayı yaptı: "Kamu hastanelerinde hafta sonu normal randevu verilemiyor. Ama özel hastaneler ve muayenehaneler hasta kabul edebiliyor. Özel hastanelerin birçoğunda internet üzerinden randevu alınabiliyor. Daha sonra vatandaşa bir SMS gönderiliyor. Bununla kişi dışarı çıktığında ve kontrol olduğunda 'ben hastaneye gidiyorum' diyor. Geçen sokağa çıkma yasağında da yaşadık, cumartesi günü hastaneye gidiyorum, hastaların önemli bir bölümü gelmiyor. Arıyoruz, 'unuttum, gelmeyeceğim' gibi bahaneler sunuluyor. Bu kötü bir suistimal. Hem bir doktor olarak hafta içi çalışıp yoruluyoruz, bir de hafta sonu hastalarımız için hastaneye geliyoruz ama bu kötü bir psikoloji oluyor. Kendimizi kullanılmış hissediyoruz."

POZİTİF KAÇAKLAR...

KARANTİNADAN kaçıp sokaklara çıkanların bahaneleri de dudak uçuklattı. Isparta'daki izolasyon denetim ekibinin koordinatörü Dr. Hüseyin Baysan, karantina kaçaklarının ilginç bahanelerini şöyle anlattı:

"Karantinada olanları sıkı kontrol ediyoruz. Mesela hem pozitif, hem de temaslı bir aileyi dilencilik yaparken yakaladık. Karantinayı ihlal edenler yakalandıklarından çoğunlukla, 'Ben faturamı yatırmaya gitmiştim', 'Bankaya para çekmeye gitmiştim', 'Pazara meyve almaya

gitmiştim, bana vitamin olsun diye', 'Hepimiz karantinadayız. Ekmek almaya çıktım', 'Kuş uçurmaya gittim' gibi bahanelere sığınıyor.

Oysa ki hiçbirinin evinden çıkmasına gerek yok. 112 aracılığıyla 'Vefa' grupları çalışmaya devam ediyor. İhtiyacı olanların alışverişini yapıyor. Faturasını yatırıyor, bankasından parasını çekiyor. Sadece yapmaları gereken evde durup onlara verilen tedavileri uygulamaktır.

Onun dışında hiçbir gerekçeyle karantina ihlali yapamazlar. Bize en çok sorulan soruların başında, karantinadaki bir kişinin yakınının

cenazesine katılıp katılamayacağı oluyor. Hiçbir şekilde cenazeye katılamayacağını söylüyoruz. Buna hayır demek çok zor. Ancak herkes kendi sorumluluğunu almalı, maske takmalı ve sosyal mesafesini korumalı. Bu hastalığı ancak bu şekilde yenebiliriz."
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