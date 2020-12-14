Talisca'dan heyecanlandıran paylaşım: Yakında birlikteyiz
Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularında Anderson Talisca, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
|14 Aralık 2020 08:32
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Beşiktaş'ta oynadığı dönemden bir fotoğraf koyan Talisca altına 'yakında birlikteyiz' notonu düşerken bir kartal emojisi paylaştı.
Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularında Anderson Talisca, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
Kariyerini Çin kulübü Guangzhou Evergrande'de sürdüren Talisca, Beşiktaş'ta oynadığı dönemden ve içinde Aboubakar'ın yer aldığı bir fotoğraf koydu.
Talisca fotoğrafın altına 'yakında birlikteyiz' notonu düşerken bir kartal emojisi paylaştı.
Kaynak: Fanatik
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