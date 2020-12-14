Fedakar postacıya mektuplu sürpriz
|14 Aralık 2020 08:53
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GENEL MÜDÜR DE TEŞEKKÜR MEKTUBU YAZDI
PTT Genel Müdürlüğü, Kovid-19 salgın sürecinde canları pahasına fedakarca görevlerini aksatmadan yerine getirmeye devam eden posta dağıtıcılarına mektuplu sürpriz hazırladı. Bu kapsamda posta dağıtıcılarının ailelerine ulaşan PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, onlardan posta dağıtıcısı olan yakınlarına bir mektup yazmalarını istedi. PTT ailesinin 180 yıllık başarısının arkasında tüm PTT çalışanlarının emeğinin çok büyük olduğunu ifade eden Gülten, "Bugüne kadar milletimiz için binlerce mektup emanet aldılar, şimdi mektup alma sırası onlarda" dedi ve ailelere yazılan mektuplara kendisi de bir teşekkür mektubu ekledi.
HAYATIMDA İLK KEZ MEKTUP ALDIM
PTT Genel Müdürlüğü de, posta dağıtıcılarına yönelik hazırlanan sürprizi anlatan kısa bir film hazırladı. PTT'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan filmde Gülten'in ailelerle yaptığı telefon görüşmelerine de yer verilirken, hayatlarında ilk kez mektup alan posta dağıtıcıları da duygularını dile getirdi.
2 BİN TL İKRAMİYE VERİLMİŞTİ
Çalışanların özverisine karşılık mektuplu sürpriz hazırlayan PTT Genel Müdürlüğü, mayıs ayında da gişe ve dağıtım alanlarında çalışan personeline 2 bin TL nakit destek ödemesi yapmıştı. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, konuyla ilgili değerlendirmesinde, 180 yıldır tüm zorlu koşullarda milletinin yanında olan PTT'nin, ülke ekonomisinde lokomotif konumda bulunduğunu belirterek, çalışanları için aldıkları kararın önemine dikkati çekmişti.
MEKTUP DIŞINDA KAMU HİZMETİ YÜRÜTTÜ
PTT, özellikle salgın sürecinde birçok önemli görevi üstlenirken posta dağıtıcıları da, mektup dağıtmanın yanı sıra birçok kamu hizmetini yerine getirdi. İlk olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında ihtiyaç sahiplerine yapılan 1000'er TL'lik ödemeyi evlere ulaştıran posta dağıtıcıları, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat kapsamında da, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların emekli maaşlarının konutlarında ödenmesi hizmetini yerine getirdi. Posta dağıtıcıları aynı zamanda 65 yaş üstü vatandaşlar için adrese teslim e-devlet şifresi hizmetinde de görev üstlendi.
Barış Şimşek
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