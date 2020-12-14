Alanyaspor Teknik Direktörü basın toplantısını terk etti
Süper Lig'in 12'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, evinde Beşiktaş'ı 2-1lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından lig lideri olan Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan basın toplantısında soru sormayan gazetecilere tepki gösterdi.
|14 Aralık 2020 09:11
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Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Alanyaspor'da maç sonu basın toplantısında Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan mücadelenin ardından katıldığı basın toplantısında galibiyeti değerlendirdi.
Toplantının son bölümünde basın mensuplarından soru bekleyen Atan, medya mensuplarından herhangi bir karşılık alamayınca "Soru yok mu arkadaşlar?" diye sordu ve "O zaman gelmenize ne gerek vardı" sözleriyle toplantı odasını terk etti.
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