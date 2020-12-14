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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 14 Aralık 2020 09:33
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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,86907,8700
Avro9,55509,5560
Sterlin10,461010,5140
ANKARA
ABD Doları7,83707,8870
Avro9,51509,5750
Sterlin10,400010,6020
Anadolu Ajansı
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