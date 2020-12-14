Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları
Optimar'ın anketine göre Ak Parti yüzde 41.2, CHP yüzde 23.7 oy alıyor.
|14 Aralık 2020 09:34
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Optimar, siyasi partiler ile ilgili 3-9 Aralık tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
Anket, 26 ilde 2 bin 253 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı.
İşte yapılan ankete göre partilerin alacağı oylar
AK Parti-41.2
CHP-23.7
MHP-11.1
İYİ Parti-10.9
HDP-8.4
6 Yorum yapıldı
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