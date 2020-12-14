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Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları

Optimar'ın anketine göre Ak Parti yüzde 41.2, CHP yüzde 23.7 oy alıyor.
 14 Aralık 2020 09:34
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Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları

Optimar, siyasi partiler ile ilgili 3-9 Aralık tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Anket, 26 ilde 2 bin 253 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı.

İşte yapılan ankete göre partilerin alacağı oylar

AK Parti-41.2

CHP-23.7

MHP-11.1

İYİ Parti-10.9

HDP-8.4

Memurlar.Net
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