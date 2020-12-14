Yeme-içme sektörü çalışanlarına 400 liralık alışveriş çeki desteği
|14 Aralık 2020 09:38
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Coca-Cola Türkiye, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) ve Kızılay iş birliğiyle yeme-içme sektörü çalışanlarına kişi başı 400 liralık alışveriş çeki dağıtacak.
TÜRES'in açıklamasına göre, salgının Türkiye'de etkili olduğu ilk dönemde Coca-Cola, Kızılay ve Ahbap Derneği iş birliğinde sektör çalışanlarına destekte bulunan TÜRES, pandemiden en çok etkilenenlerin başında gelen yeme-içme sektörüne yeniden destek verme kararı aldı.
Bu kapsamda, sadece paket servis yapılabilen ikinci dalgada, Coca-Cola Türkiye ve Kızılay iş birliğiyle 1.500 TÜRES üyesine ve sektör çalışanına 400 liralık market alışveriş çeki dağıtacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, sektörün hem ilk dalgada hem de şu an yaşanılan ikinci dalgada büyük bir krizle karşı karşıya kaldığını bildirdi.
Bu süreçte hem işletme sahiplerinin hem de çalışanların maddi ve manevi çok etkilendiğini belirten Bingöl, şunları kaydetti:
"Bu sebeple sektörümüzün büyük paydaşlarından Coca-Cola'nın, ikinci kez üyelerimizin ve sektörümüzün çalışanlarına yaptığı bu katkı bizler için büyük kıymet taşıyor. Bu sebeple Coca-Cola'ya bir kez daha teşekkür ederken, diğer önemli firmalara da sektörümüzde dayanışma çağrısında bulunuyoruz. Bu dayanışmanın büyümesi halinde yaralarımızı daha çabuk saracağımıza inanıyoruz."
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