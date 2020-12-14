Sanayi üretim endeksi Ekim'de yükseldi
Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 10,2 yükseldi.
|14 Aralık 2020 10:02
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