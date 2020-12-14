1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MİT'ten Zindaşti operasyonu: 11 adamı nokta operasyonla yakalandı

MİT'ten İran'ın Türkiye'deki istihbarat ağına darbe indirildi. İran'ın, İstanbul'da bir rejim muhalifini kaçırdığı tespit edildi, soruşturma derinleştirildi. İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ile irtibatlı 11 kişi yakalandı
 14 Aralık 2020 10:04
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Her şey İsveç'te 14 yıl sürgün hayatı yaşayan İranlı muhalif Habib Chaab'ın Türkiye'ye geldikten sonra ortadan kaybolmasıyla başladı. MİT'in hızlı bir şekilde yürüttüğü soruşturmayla Chaab'ın ortadan kaybolmasının ardındaki esrarengiz olaylar zinciri çözüldü.

MİT, elde ettiği deliller sonucunda İranlı muhalif ismin, İran istihbaratının kontrolündeki uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti tarafından eski eşi kullanılarak tuzağa düşürüldüğünü ortaya çıkardı.

Chaab İran'a kaçırıldı

Edinilen bilgiye göre eski eşi, Chaab'ı İsveç'ten kendisini görmek ve 100 bin euro borç vermek vaadiyle İstanbul'a çağırdı. Chaab da 9 Ekim'de Beylikdüzü'ndeki bir adrese geldi.

Eski eşinin içinde bulunduğunu düşündüğü minibüse bindi. Ama bindiği anda bayıltılarak kaçırıldı. İran'a doğru yola çıkan Zindaşti'nin adamları, alternatif yollardan Van'a ulaşarak Chaab'ı İran'a götürdü.

Soruşturmayı derinleştiren MİT, İran istihbaratıyla bağlantılı hücreyi çökertti. Zindaşti için çalışan ve olaya karışan 11 kişi tespit edilerek yakalandı.

Uyuşturucu kaçakçılığı yapan karanlık isim: Naci Şerifi Zindaşti

İran istihbaratına çalışan Naci Şerifi Zindaşti uyuşturucu kaçakçılığı yapan karanlık bir isim. İran'da hakkında idam kararı alınınca Türkiye'ye kaçtı. 2007'de cinayet suçlamasıyla Türkiye'de yargılandı. FETÖ'cü Zekeriya Öz tarafından gizli tanık olarak kullanıldı.

Daha sonraki yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı, silahlı suç örgütü kurma, adam kaçırma ve öldürme suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında iddianame hazırlandı.

4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası istenen Zindaşti, 2018 yılında ortadan kayboldu. Daha sonra da İran'da ortaya çıktı. Türkiye tarafından aranan Zindaşti'nin suç faaliyetlerini İran'da sürdürdüğü belirtiliyor.

İran'daki Arap muhalif azınlığın bağımsızlığını savunuyordu

Peki, Habib Chaab neden İran istihbaratının hedefindeydi? Chaab, İran'daki Arap muhalif azınlığın bağımsızlığını savunuyordu. Arap Mücadele Hareketi'nin İsveç kolunu yönetiyordu.

O, İran'ın son dönemde kaçırdığı muhalif isimlerden sadece biriydi. Daha önce Fransa'da yaşayan İranlı muhalif Ruhollah Zam da tuzak kurularak Irak'a getirilmiş, oradan da İran'a kaçırılmıştı. Popüler bir sosyal medya kanalını yöneten Zam, geçtiğimiz günlerde idam edildi.
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Kurum: İzmir'de hasar tespiti için çalışmalarımızı sürdürüyoruz
14 Aralık 2020 13:22		 Kalp krizi geçiren 19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan hayatını kaybetti
14 Aralık 2020 12:40
Sele kapılan araçtaki beş kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşıldı
14 Aralık 2020 12:30		 Balkondan düşen 25 yaşındaki kadın doktor ağır yaralandı
14 Aralık 2020 12:10
Yerli aşıda Faz-1 çalışmaları tamamlandı: Ciddi yan etki görülmedi
14 Aralık 2020 11:59		 Darbedilen kadının erkek arkadaşı tekrar gözaltında
14 Aralık 2020 11:41
Bekçilerin durdurduğu kişinin üstünden kemer görünümlü döner bıçağı çıktı
14 Aralık 2020 11:03		 Kırmızı bültenle aranan terörist yurda girmeye çalışırken yakalandı
14 Aralık 2020 11:01
Bursa'da minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
14 Aralık 2020 10:50		 Başkent'te banka soygunu girişimi: Şahıs yakalandı
14 Aralık 2020 10:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:22 - Bakan Kurum: İzmir'de hasar tespiti için çalışmalarımızı sürdürüyoruz13:18 - Korona bu bitkiye ilgiyi artırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor13:09 - Gün ortasında çeyrek altın ne kadar oldu?13:05 - 116 yaşında koronayı yendi: Sırrını paylaştı12:55 - 'Ekim'deki ekonomik veriye göre en güçlü görünüm ülkemize ait'12:55 - AVM'lerden kira açıklaması: Üyelerimiz kiracılarına elinden gelen desteği sunacak
12:50 - HDP'li eski belediye başkanına 9 yıl hapis cezası verildi12:45 - Türksat 5A'nın ömrü 30 yıl olacak12:40 - Kalp krizi geçiren 19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan hayatını kaybetti12:33 - Turuncu alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var12:30 - Sele kapılan araçtaki beş kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşıldı12:26 - Tarımda kuraklığa dair iki öneri
12:24 - Yargıtayda AYM üyeliği için 17 Aralık'ta seçim yapılacak12:20 - Dolar'ın yükselişi gün ortasında devam etti12:18 - Antalya'da kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor12:10 - Balkondan düşen 25 yaşındaki kadın doktor ağır yaralandı11:59 - Yerli aşıda Faz-1 çalışmaları tamamlandı: Ciddi yan etki görülmedi
11:57 - Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 tutuklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Online kopya örneği: Sınav bir tane, soruları çözen 4 kişi
DASK'tan, adres kodunuzu öğrenmek için tıklayın
Elektrik şirketleri o giderlerini tarifeden alamayacak
Alanyaspor Teknik Direktörü basın toplantısını terk etti
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları
Yılbaşında kısıtlama 3 gün mü olacak?
Kabine bugün toplanıyor... Kira, eğitim ve yeni tedbirler masada
ÖSYM Başkanı 2021'deki sınavlar için yeni hedefleri açıkladı
2. el otomobil fiyatları düşmeye devam eder mi?
Memurların en fazla merak ettikleri emekliliğe ilişkin sorular ve cevapları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uçağın kanadına çıkan adam 3
hafize ana 1
reklam arası haber 4
limon sıkacağında kurabiye yapmak 4
13.12.2020 a.alanyaspor vs beşiktaş maçı 5
12.12.2020 fenerbahce vs y.malatyaspor maçı 4
harf yerine rakam kullanmak 1
makarna suyu 4
tebde mola var 2
bedil 3
SON İLANLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 İtfaiye Eri alacak- İlan Düzeltildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözleşmeli 25 personel alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli 9 sağlık personeli alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam