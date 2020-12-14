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Başkent'te banka soygunu girişimi: Şahıs yakalandı
Ankara Valiliği, Etimesgut ilçesinde gerçekleşen banka soygunu girişi olayı hakkında açıklama yaptı.
|14 Aralık 2020 10:21
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Valiliğin açıklaması:
Etimesgut ilçemizde bir banka şubesine yönelik silahlı soygun girişiminde bulunan bir şahıs,güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucunda yakalanmış olup, müdahale sırasında yaralanan bir vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır.
Olayla ilgili detaylı tahkikat sürdürülmektedir.
Etimesgut ilçemizde bir banka şubesine yönelik silahlı soygun girişiminde bulunan bir şahıs,güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucunda yakalanmış olup,müdahale sırasında yaralanan bir vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır.Olayla ilgili detaylı tahkikat sürdürülmektedir.T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) December 14, 2020
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