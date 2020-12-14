Mide küçültme ameliyatı ile gelen büyük değişim
|14 Aralık 2020 10:32
|+Aa- Yazdır
Özge Aydın, Samsun'da Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş'a mide küçültme ameliyatı oldu. Aydın, 6 ayda 36 kilo vererek ideal kilosuna indi.
Obezitenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu dile getiren Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş, "Obezite tedavisinde uyguladığımız mide küçültme operasyonu çok sayıda hastamıza şifa olmuştur. Kimi kilosundan psikolojik olarak etkilendiğinden, kimi hastalarımız ise kilo ile birlikte oluşan sağlık sorunlarından dolayı tedavi olmak istiyor. Bu hastalarımızdan bir tanesi de İstanbul'dan bize başvuran Özge Aydın. Özge hanım 1 buçuk yıl önce 94 kilo ile kliniğimize başvurdu. Mide küçültme ameliyatı uyguladık kendisine ve 3 gün sonra taburcu ettik ve memleketine gönderdik. Hastamız buradaki yatış sürecinde gayet keyifli dakikalar geçirdi. Sonrasında ise sağlıklı kilo vermenin mutluluğunu yaşadı.
Akabinde hastamız ideal kilosuna 6 ayda geldi, bir yıldır da ideal kilosunda sağlıklı bir şekilde sürdürüyor. Ameliyat sonrası takip programımıza uydu, zaten sürekli olarak hastalarımızla iletişim halindeyiz. 7 -24 bizlere ulaşabiliyorlar. Hastamıza sağlıklı uzun ömürler diliyoruz" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Minik Ecem karantinadaki sağlıkçı babasına böyle kavuştu
14 Aralık 2020 13:30
|Korona bu bitkiye ilgiyi artırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor
14 Aralık 2020 13:18
|116 yaşında koronayı yendi: Sırrını paylaştı
14 Aralık 2020 13:05
|Turuncu alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var
14 Aralık 2020 12:33
|İzmir'de doktorlar, Kovid-19 hastalarından bulaş riskini azaltan sistem geliştirdi
14 Aralık 2020 11:30
|Enerji Bakanlığından 'Lazvegaz' iddialarına yanıt
14 Aralık 2020 10:37
|Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor
14 Aralık 2020 10:37
|Hukuki açıdan aşı olmak zorunlu tutulabilir mi?
14 Aralık 2020 09:44
|'Koronavirüs dışındaki hastalıklara da yoğun bakımlarda yerimiz var'
14 Aralık 2020 09:09
|Kıyafete göre maske
14 Aralık 2020 08:46