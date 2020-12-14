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Mide küçültme ameliyatı ile gelen büyük değişim

İstanbul'dan geldiği Samsun'da mide küçültme ameliyatı olan Özge Aydın, 6 ayda 36 kilo vererek 94 kilodan 58 kiloya düştü.
 14 Aralık 2020 10:32
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Mide küçültme ameliyatı ile gelen büyük değişim

Özge Aydın, Samsun'da Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş'a mide küçültme ameliyatı oldu. Aydın, 6 ayda 36 kilo vererek ideal kilosuna indi.

Obezitenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu dile getiren Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş, "Obezite tedavisinde uyguladığımız mide küçültme operasyonu çok sayıda hastamıza şifa olmuştur. Kimi kilosundan psikolojik olarak etkilendiğinden, kimi hastalarımız ise kilo ile birlikte oluşan sağlık sorunlarından dolayı tedavi olmak istiyor. Bu hastalarımızdan bir tanesi de İstanbul'dan bize başvuran Özge Aydın. Özge hanım 1 buçuk yıl önce 94 kilo ile kliniğimize başvurdu. Mide küçültme ameliyatı uyguladık kendisine ve 3 gün sonra taburcu ettik ve memleketine gönderdik. Hastamız buradaki yatış sürecinde gayet keyifli dakikalar geçirdi. Sonrasında ise sağlıklı kilo vermenin mutluluğunu yaşadı.

Akabinde hastamız ideal kilosuna 6 ayda geldi, bir yıldır da ideal kilosunda sağlıklı bir şekilde sürdürüyor. Ameliyat sonrası takip programımıza uydu, zaten sürekli olarak hastalarımızla iletişim halindeyiz. 7 -24 bizlere ulaşabiliyorlar. Hastamıza sağlıklı uzun ömürler diliyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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