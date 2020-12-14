Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor
|14 Aralık 2020 10:37
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı geçeceği, Erzincan ve Iğdır çevrelerinde yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur olması öngörülüyor.
Gece ve sabah saatlerinde yer yer, pus hadisesi, buzlanma ve don olayı beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinde seyrederken, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölge genelinde buzlanma ve don olayı nedeniyle başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 9, Kars'ta 4, Erzurum'da 0, Ağrı'da 1, Iğdır'da 2, Erzincan'da 4 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 10, Iğdır'da 8, Erzurum'da 6, Ağrı'da 4, Ardahan'da 3, Kars'ta sıfır olacağı tahmin ediliyor.
Ardahan'ın Göle ilçesi ise sıfırın altında 10 dereceyle bölgede gece hava sıcaklığının en düşük ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.
Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Sarıkamış'ta 21, Palandöken ve Konaklı'da 17 santimetre ölçüldü.
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