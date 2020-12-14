Enerji Bakanlığından 'Lazvegaz' iddialarına yanıt
Pazar günü akşamları Kanal D' de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında Türkiye'nin enerji yatırımları hakkında gülümseten bir skeç yayınladı
|14 Aralık 2020 10:37
|+Aa- Yazdır
Yayınlanan skeçte, Türkiye'nin Karadenizde doğalgaz bulması sonucu o bölgenin adının 'Lazvegaz' olacak şeklinde yayınlandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı konuya ilişkin videoyu sosyal medya'dan esprili şekilde yanıtladı.
Bakanlık twitter'dan; Resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyelim! Mesajını yayımladı.
Resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyelim. 😉 pic.twitter.com/ytNJpnsOQKEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) December 13, 2020
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Minik Ecem karantinadaki sağlıkçı babasına böyle kavuştu
14 Aralık 2020 13:30
|Korona bu bitkiye ilgiyi artırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor
14 Aralık 2020 13:18
|116 yaşında koronayı yendi: Sırrını paylaştı
14 Aralık 2020 13:05
|Turuncu alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var
14 Aralık 2020 12:33
|İzmir'de doktorlar, Kovid-19 hastalarından bulaş riskini azaltan sistem geliştirdi
14 Aralık 2020 11:30
|Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor
14 Aralık 2020 10:37
|Mide küçültme ameliyatı ile gelen büyük değişim
14 Aralık 2020 10:32
|Hukuki açıdan aşı olmak zorunlu tutulabilir mi?
14 Aralık 2020 09:44
|'Koronavirüs dışındaki hastalıklara da yoğun bakımlarda yerimiz var'
14 Aralık 2020 09:09
|Kıyafete göre maske
14 Aralık 2020 08:46