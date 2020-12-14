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Gün ortasında çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 465,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.086,00 lira oldu.
 14 Aralık 2020 13:09
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Gün ortasında çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 465,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.086,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMAPAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 463,50463,70465,10465,30
Cumhuriyet Ata Lira 3.055,003.076,003.065,003.086,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 423,00427,00424,00428,00
Lira(Tam) Ziynet 2.985,003.005,002.995,003.015,00
Yarım Ziynet 1.493,001.503,001.498,001.508,00
Çeyrek Ziynet 747,00752,00749,00754,00
Anadolu Ajansı
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