Gün ortasında çeyrek altın ne kadar oldu?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 465,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.086,00 lira oldu.
|14 Aralık 2020 13:09
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 465,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.086,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|463,50
|463,70
|465,10
|465,30
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.055,00
|3.076,00
|3.065,00
|3.086,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|423,00
|427,00
|424,00
|428,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.985,00
|3.005,00
|2.995,00
|3.015,00
|Yarım Ziynet
|1.493,00
|1.503,00
|1.498,00
|1.508,00
|Çeyrek Ziynet
|747,00
|752,00
|749,00
|754,00
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