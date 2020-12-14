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Kırmızı bültenle aranan terörist yurda girmeye çalışırken yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist C.G, yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalandı.
|14 Aralık 2020 11:01
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu teröristin yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Hatay Reyhanlı'da bulunan Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve kırmızı bültenle arandığı belirlenen Fransız uyruklu C.G. isimli bir şahıs yakalanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda şahsın Fransız uyrukluları bünyesinde barındıran 'Fırkatul Gurba' isimli yapı içinde yer aldığı tespit edildi.
Kendini farklı bir isimle tanıtmaya çalışan şahıs, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi."
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