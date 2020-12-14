ÖSYM Başkanı 2021'deki sınavlar için yeni hedefleri açıkladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Ankara, İstanbul ve İzmir'in ardından dördüncü e-sınav merkezinin Adana'da hizmete açılacağını bildirdi.

Aygün, ÖSYM'de son 2 yılda yapılan yenilikler ve iyileştirme çalışmaları ile 2021'de merkezin planlamalarına ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde uygulanan elektronik sınavlara 2019'da Farsça, 2020'de Bulgarca, İspanyolca, İtalyanca ve Yunanca dillerinin de eklendiğini belirten Aygün, "Toplamda 10 farklı yabancı dilde elektronik sınavlar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 2020 yılında 13 adet e-sınav gerçekleştirildi ve bu sınavlara 33 bin 935 aday katıldı." bilgisini verdi.

- Adana e-sınav merkezi 2021'de hizmete açılacak

Halis Aygün, ÖSYM Başkanlığınca Ankara, İstanbul ve İzmir'in ardından dördüncü e-sınav merkezi olacak Adana e-sınav merkezi için Çukurova Üniversitesi ile protokol imzalandığını belirterek, "Ankara, İstanbul ve İzmir'de hizmet veren e-sınav merkezlerini, ulaşılabilirliği kolaylaştırmak amacıyla, ülkemizin diğer bölgelerine de yayma planı çerçevesinde Adana e-sınav merkezi yapımı çalışmaları devam etmekte olup 2021 yılında hizmete girmesi planlanmaktadır." dedi.

- Yabancı dilde yeni sınav hazırlığı

Aygün, Türkiye'de uygulanan dört beceride dil sınavlarının yazılımları ve uygulamalarının yabancı menşeili olduğuna dikkati çekti.

ÖSYM Başkanlığı olarak yerli yazılımla dört beceriyi ölçen dil sınavı yapmayı hedeflediklerini bildiren Aygün, "Bu kapsamda uzmanlarımız tarafından yerli yazılım çalışmalarına da başladık." bilgisini paylaştı.

Adaylar için sınavlarda çeşitli kolaylıklar getirdiklerini ifade eden Aygün, tüm sınavlarda 2018'e kadar yasak olan ulaşım kartı, ev anahtarı, metal para, tel toka, piercing, başörtüsü için kullanılan her türlü toplu iğnenin serbest olduğunu ifade eden Aygün, ayrıca, 2018'e kadar sadece YKS ve KPSS sınavlarında uygulanan nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulamasının, kimliğini kaybeden adayların mağduriyetini önlemek için 2019 yılından itibaren tüm basılı sınavları kapsayacak şekilde genişletildiğini hatırlattı.

- MEB-EKYS ilk defa uygulandı

Aygün, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın ÖSYM tarafından 2019'dan itibaren uygulanmaya başlandığını ifade etti.

- YÖKDİL Sınavı, ÖSYM tarafından yapılmaya başlandı

Halis Aygün, daha önce Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen alana özgü yabancı dil sınavı YÖKDİL'in, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde 2019'dan itibaren ÖSYM tarafından uygulanmaya başlandığını dile getirdi.

- ÖSYM'nin mobil uygulamaları

ÖSYM tarafından geliştirilen iki yeni mobil uygulamanın adayların ve sınav görevlilerinin kullanımına sunulduğunu dile getiren Aygün, Mobil Aday İşlemleri Sistemi (ÖSYM-AİS) ve ÖSYM Mobil Görevli İşlemleri Sistemi'nin (ÖSYM-GİS) Google Play Store ve Apple App Store'da erişime açıldığını ifade etti.

ÖSYM mobil uygulamalarına e-Devlet şifresiyle erişim kolaylığı sağlandığını da aktaran Aygün, "Bu yenilikle artık ÖSYM'nin uyguladığı sınavlara başvurmak isteyen ve daha önce AİS'de kaydı olmayan T.C. Kimlik Kartı'na sahip adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kendileri online kayıt yaptırabilecekler ve sınavlara başvuru yapabilecekler." değerlendirmesini yaptı.

- Ücretli öğretmenlere sınav görevi

ÖSYM sınavlarında görev almak isteyen öğretmenlere ve akademisyenlere de büyük kolaylıklar sağlandığını kaydeden Aygün, şöyle devam etti:

"ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda görev almak isteyen TC kimlik kartı olan öğretmenler ile akademisyenlerin artık kurumlarına gitmeden gis.osym.gov.tr internet adresinde ve ÖSYM-GİS Mobil uygulamasında bulunan "E-Devlet ile Kayıt Ol" seçeneğiyle Görevli İşlemleri Sistemi'ne kayıt olabilmesi kolaylığı sağlandı. Ayrıca bu kapsamda 2020 yılında okullarda görevli ücretli öğretmenlere de sınavlarda görev verilmeye başlandı."

- Yaklaşık 2,5 milyon adayın girdiği 2020-YKS salgın sürecinde başarılı bir şekilde uygulandı

Halis Aygün, 2 milyon 424 bin 718 aday ile ülkede en fazla sayıda adayın katıldığı sınav olan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2020-YKS), Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan "Kovid-19 kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler" başlıklı rehber doğrultusunda, 188 sınav merkezinde sorunsuz bir şekilde başarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

2020-YKS'nin yapıldığı hafta sonu 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını hatırlatan Aygün, böylelikle adayların rahat ve güvenli bir şekilde sınava girdiklerini vurguladı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adayların taleplerini de dikkate alan bir çalışma yürüttüklerine işaret eden Aygün, "Bu kapsamda YKS'ye başvuru yapan 29 bin 603 adayımızın sınav yerleri, talepleri doğrultusunda değiştirildi. Aynı durumdaki 6 bin 250 MSÜ adayının da sınav merkezi değişiklik talepleri yerine getirildi." diye konuştu.

- Salgın dönemi sınav uygulama rehberi hazırlandı

ÖSYM Başkanı Aygün, salgın sürecinde sınavların Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulunca hazırlanan "Kovid-19 Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler" başlıklı rehber doğrultusunda tedbirler alınarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Aygün, sınavlarda yeni tip koronavirüs salgınına karşı koruyucu tedbirleri şöyle sıraladı:

"Geliştirilen yazılımla sınav merkezlerindeki fiziki alanların uygunluğu çerçevesinde, sosyal mesafe gözetilerek binalara ve salonlara seyrek aday ataması yapıldı. Sınav binalarının ve salonlarının sınavdan önce detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebildiler. Sınav görevlilerine maske ve dezenfektan ile lateks eldiven de dağıtıldı. Adaylar ve görevliler, kendi maskelerini ve siperliklerini de kullanabildiler. Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta sosyal mesafenin korunması için sınav görevlilerince yönlendirildi."

Halis Aygün, "Bugüne kadar yapılan sınavlarda, adaylara ve görevlilere yaklaşık 13 milyon maske, 13 milyon dezenfektan mendil, 1 milyon 800 bin çift eldiven, 69 bin 1 litrelik el dezenfektanı, 42 bin yüz koruyucu siperlik ve 34 bin koruyucu önlük verildi." bilgisini de paylaştı.

- Adaylar ve sınav görevlileri için HES kodu zorunluluğu

Sağlık Bakanlığı ile yapılan iş birliği sonucu, sınava başvuran adayların ve sınav görevlilerinin takiplerinin ve kontrollerinin HES kodlarından yapıldığını hatırlatan Aygün, "HES kodları kullanılarak Kovid-19 tanılı veya Kovid-19 temaslı olduğu belirlenen adaylar, gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınarak ayrı salonlarda sınava alınmakta ve bu durumda olan adaylar SMS ile sınavdan önce bilgilendirilmektedir. Bu salonlarda görev alan görevlilere ayrıca yüz koruyucu siperlik ve tek kullanımlık koruyucu önlük verilmektedir." ifadelerini kullandı.

- ÖSYM sınav başvurularında fotoğraf güncellemesini dijital ortama taşıdı

Aday İşlemleri Sistemi AİS'de geliştiren yeni düzenleme ile TC kimlik kartı (Yeni Kimlik Kartı) olan/edinen adayların başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden fotoğraflarını güncelleyebildiklerini belirten Aygün, bu yeni uygulamanın özellikle salgın döneminde adaylara çok kolaylık sağladığını vurguladı.

- KPSS-ÖABT 81 ilde, KPSS-Alan Bilgisi 30 ilde uygulanmaya başlandı

Aygün, önceki yıllarda 17 ilde uygulanan KPSS-ÖABT'nin, bu yıl aday sayıları ve salgın dikkate alınarak 81 ilde uygulanmaya başlandığını belirterek, "Daha önce 17 ilde uygulanan KPSS-Alan Bilgisi 30 ilde uygulanmaya başlandı. Ayrıca, sadece Ankara'da uygulanan Adalet Bakanlığı sınavları ile İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavları bu yıl pandemi sürecinde 15 ilde gerçekleştirildi." bilgisini verdi.

- "2020'de 44 bin şehit ve gazi yakınına ücretsiz hizmet verildi"

ÖSYM'nin sınavlarına başvuruda bulunan gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından sınav ücreti, başvuru hizmet ücreti ve yerleştirme ücreti alınmaması kararını 2019 yılından itibaren uygulamaya koyduklarını belirten Aygün, "2019'da 25 bin 761, 2020'de 44 bin 700 şehit ve gazi yakınına ÖSYM sınavlarında ücretsiz hizmet verilmiştir." dedi.