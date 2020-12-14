1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tarım, Gençlik ve Spor ile Dışişleri bakanlıklarının bütçeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının 2021 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı
 14 Aralık 2020 11:18
+Aa- Yazdır
Tarım, Gençlik ve Spor ile Dışişleri bakanlıklarının bütçeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının 2021 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Nimetulllah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 7. tur görüşmelerinde bugün Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumunun 2021 bütçeleri ele alınacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Ziya Selçuk'un TBMM'deki konuşmasının tam metni
13 Aralık 2020 21:29		 Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının bütçeleri görüşülüyor
13 Aralık 2020 14:40
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
13 Aralık 2020 11:09		 Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi
13 Aralık 2020 06:47
Bakan Soylu: Bu kış terör örgütünü mağaralarında yalnız bırakmayacağız
13 Aralık 2020 06:38		 'Şehit aileleri 'Biz İçişleri Bakanı'na ulaşamadık.' derlerse Allah beni çarpar'
13 Aralık 2020 06:29
Bakan Koca, 1 milyon 36 bin doz grip aşısı yapıldığını açıkladı
13 Aralık 2020 06:20		 Genel Kurul'da Enerji ve Aile Bakanlıklarının bütçeleri görüşülüyor
10 Aralık 2020 11:28
Adalet, Hazine, Maliye ile Savunma bakanlıklarının bütçe görüşmeleri başladı
09 Aralık 2020 11:18		 Meclis ile Turizm Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda
08 Aralık 2020 14:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:30 - Minik Ecem karantinadaki sağlıkçı babasına böyle kavuştu13:22 - Bakan Kurum: İzmir'de hasar tespiti için çalışmalarımızı sürdürüyoruz13:21 - Trans yağ etiketten çıkarılıyor13:18 - Korona bu bitkiye ilgiyi artırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor13:09 - Gün ortasında çeyrek altın ne kadar oldu?13:05 - 116 yaşında koronayı yendi: Sırrını paylaştı
12:55 - 'Ekim'deki ekonomik veriye göre en güçlü görünüm ülkemize ait'12:55 - AVM'lerden kira açıklaması: Üyelerimiz kiracılarına elinden gelen desteği sunacak12:50 - HDP'li eski belediye başkanına 9 yıl hapis cezası verildi12:45 - Türksat 5A'nın ömrü 30 yıl olacak12:40 - Kalp krizi geçiren 19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan hayatını kaybetti12:33 - Turuncu alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var
12:30 - Sele kapılan araçtaki beş kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşıldı12:26 - Tarımda kuraklığa dair iki öneri12:24 - Yargıtayda AYM üyeliği için 17 Aralık'ta seçim yapılacak12:20 - Dolar'ın yükselişi gün ortasında devam etti12:18 - Antalya'da kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor
12:10 - Balkondan düşen 25 yaşındaki kadın doktor ağır yaralandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Online kopya örneği: Sınav bir tane, soruları çözen 4 kişi
DASK'tan, adres kodunuzu öğrenmek için tıklayın
Elektrik şirketleri o giderlerini tarifeden alamayacak
Alanyaspor Teknik Direktörü basın toplantısını terk etti
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları
Yılbaşında kısıtlama 3 gün mü olacak?
Kabine bugün toplanıyor... Kira, eğitim ve yeni tedbirler masada
ÖSYM Başkanı 2021'deki sınavlar için yeni hedefleri açıkladı
2. el otomobil fiyatları düşmeye devam eder mi?
Memurların en fazla merak ettikleri emekliliğe ilişkin sorular ve cevapları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yazarların şu an canının çektiği yemek 7
sefer tası 1
Yağmur nereye yağarsa tarlayı oraya taşıyan insan 4
günaydın sözlük 6
siyah delik 2
grip olma eşiğindeki o halsizlik 3
tesmer 2
şu anda dinlenen türkü 2
yağmurlu havadaki maçı izlemek 3
grup abdal 2
SON İLANLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 İtfaiye Eri alacak- İlan Düzeltildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözleşmeli 25 personel alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli 9 sağlık personeli alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam