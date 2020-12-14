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Asgari ücret görüşmelerinde gözler heyetlerin sunumunda

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yarın ikinci toplantısını yapacak- Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda çevrim içi düzenlenecek toplantıda, komisyonda işveren kesimini temsil eden TİSK heyeti görüşlerini sunacak- Toplantıda ayrıca, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının da ekonomik veri ve raporları komisyona sunması bekleniyor
 14 Aralık 2020 11:03
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Asgari ücret görüşmelerinde gözler heyetlerin sunumunda

- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yarın ikinci kez toplanacak. Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda çevrim içi düzenlenecek toplantıda, heyetler sunum yapacak.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında yapan Komisyon, ikinci toplantısını yarın gerçekleştirecek.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk toplantısını çevrim içi düzenleyen komisyon, işveren heyeti ev sahipliğindeki ikinci toplantısını da aynı yöntemle yapacak.

Toplantıda, TİSK heyeti dünya ve Türkiye'deki ekonomik ve sosyal görünüme dair paylaşımda bulunup, görüşlerini sunacak.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının da ekonomik veri ve raporları komisyona sunması bekleniyor.

- Bakan Selçuk'tan mutabakat vurgusu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4 Aralık'taki ilk toplantısında işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin başkanları görüşlerini dile getirmişti.

Bu toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, işçi ve işverenin mutabakatı ile asgari ücreti tespit etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." açıklamasını yapmıştı.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da asgari ücret desteği uygulamasının devam ettirilmesinin de aralarında olduğu taleplerini sıralayıp, "Asgari ücret belirlenirken, ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize olan etkisi göz önünde bulundurulmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise asgari ücretlilerin ekonomik durumunu dile getirerek, "Asgari ücretten tasarruf beklenmemeli. Ekonomik gerekçeler ileri sürülmesin. Taleplerimiz mutlaka karşılansın." değerlendirmesinde bulunmuştu.

- Yeni asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

- Asgari ücret net 2 bin 324 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
Anadolu Ajansı
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