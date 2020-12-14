Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 tutuklama
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 zanlıdan 5'i tutuklandı.
|14 Aralık 2020 11:57
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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 7-13 Aralık'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden 6'sının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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