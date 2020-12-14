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Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 tutuklama

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 zanlıdan 5'i tutuklandı.
 14 Aralık 2020 11:57
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Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 tutuklama

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 7-13 Aralık'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 6'sının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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