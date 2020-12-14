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Kalp krizi geçiren 19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan hayatını kaybetti
Kaş ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu bir evle araçta hasar oluştu- Serik ilçesinde çilek ve muz seraları ile bazı sitelerin bahçeleri su altında kaldı
|14 Aralık 2020 12:40
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Türkiye Karate Federasyonu, 19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan'ın evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcumuz, milli karateci Semih Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Semih Arslan kardeşimize Allahtan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz, camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet olsun." denildi.
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