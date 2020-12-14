1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Ekim'deki ekonomik veriye göre en güçlü görünüm ülkemize ait'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin ekimde piyasa beklentilerini de aşarak yıllık yüzde 10,2 arttığını belirterek, "Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait." ifadesini kullandı.
 14 Aralık 2020 12:55
+Aa- Yazdır
'Ekim'deki ekonomik veriye göre en güçlü görünüm ülkemize ait'

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekim ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminin ekimde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşerek, yıllık yüzde 10,2 arttığına dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait. Önümüzdeki dönemde kredi artış hızındaki düşüş ve salgının ikinci dalgası nedeniyle sanayi üretiminde bir miktar yavaşlama bekliyoruz. Hedefimiz çok net, sanayide teknolojik ve dijital dönüşümü hızlandırarak, katma değerli üretimi yaygınlaştırmak. Bu hedeflere ulaşmak için ekonomi yönetiminde güçlü koordinasyon ile öngörülebilirliği daha da iyileştirerek, finansal istikrarı güçlendireceğiz."

Bakan Varank'ın paylaşımında yer verdiği grafiğe göre, Türkiye ekimde sanayi üretiminde elde ettiği yıllık yüzde 10,2'lik artış performansıyla Tayvan, Çin, Belçika ve Hindistan'ın aralarında bulunduğu sanayi üretimi artan birçok ülkeyi geride bırakarak ilk sırada yer aldı. ABD, Rusya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya'nın da aralarında olduğu gelişmiş ülkelerin sanayi üretiminde ise söz konusu ayda gerileme dikkati çekti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AVM'lerden kira açıklaması: Üyelerimiz kiracılarına elinden gelen desteği sunacak
14 Aralık 2020 12:55		 Türksat 5A'nın ömrü 30 yıl olacak
14 Aralık 2020 12:45
Asgari ücret görüşmelerinde gözler heyetlerin sunumunda
14 Aralık 2020 11:03		 Genel devlet açığının GSYH'ye oranı 2019'da yüzde 4,5 oldu
14 Aralık 2020 10:29
Sanayi üretim endeksi Ekim'de yükseldi
14 Aralık 2020 10:02		 Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
14 Aralık 2020 09:27
Çiftçinin 5 milyar liralık borcuna yapılandırma
14 Aralık 2020 07:30		 Varlık Barışı, yurt içindeki varlıkları da kapsıyor
13 Aralık 2020 22:01
Dubai-İstanbul seferleri 9 ay aradan sonra yeniden başlıyor
13 Aralık 2020 21:14		 'Kira müjdesi'nin detayları ortaya çıktı!
13 Aralık 2020 16:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:32 - Rize'de köy evleri yanıyor!13:30 - Minik Ecem karantinadaki sağlıkçı babasına böyle kavuştu13:22 - Bakan Kurum: İzmir'de hasar tespiti için çalışmalarımızı sürdürüyoruz13:21 - Trans yağ etiketten çıkarılıyor13:18 - Korona bu bitkiye ilgiyi artırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor13:09 - Gün ortasında çeyrek altın ne kadar oldu?
13:05 - 116 yaşında koronayı yendi: Sırrını paylaştı12:55 - 'Ekim'deki ekonomik veriye göre en güçlü görünüm ülkemize ait'12:55 - AVM'lerden kira açıklaması: Üyelerimiz kiracılarına elinden gelen desteği sunacak12:50 - HDP'li eski belediye başkanına 9 yıl hapis cezası verildi12:45 - Türksat 5A'nın ömrü 30 yıl olacak12:40 - Kalp krizi geçiren 19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan hayatını kaybetti
12:33 - Turuncu alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var12:30 - Sele kapılan araçtaki beş kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşıldı12:26 - Tarımda kuraklığa dair iki öneri12:24 - Yargıtayda AYM üyeliği için 17 Aralık'ta seçim yapılacak12:20 - Dolar'ın yükselişi gün ortasında devam etti
12:18 - Antalya'da kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Online kopya örneği: Sınav bir tane, soruları çözen 4 kişi
DASK'tan, adres kodunuzu öğrenmek için tıklayın
Elektrik şirketleri o giderlerini tarifeden alamayacak
Alanyaspor Teknik Direktörü basın toplantısını terk etti
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları
Yılbaşında kısıtlama 3 gün mü olacak?
Kabine bugün toplanıyor... Kira, eğitim ve yeni tedbirler masada
ÖSYM Başkanı 2021'deki sınavlar için yeni hedefleri açıkladı
2. el otomobil fiyatları düşmeye devam eder mi?
Memurların en fazla merak ettikleri emekliliğe ilişkin sorular ve cevapları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
radyo 1
her entrye sözlük bizimdir etiketi eklemek 1
güzele bakmak sevaptır 1
3600 ek gösterge 3
tebde mola var 2
grip olma eşiğindeki o halsizlik 3
afiş 1
sahibinden satılık uçak 1
reklam arası haber 4
Namaz kılamayan kardeşini tokatlayan çocuk 3
SON İLANLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 İtfaiye Eri alacak- İlan Düzeltildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözleşmeli 25 personel alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli 9 sağlık personeli alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam