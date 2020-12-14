HDP'li eski belediye başkanına 9 yıl hapis cezası verildi
Terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
|14 Aralık 2020 12:50
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