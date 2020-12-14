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Bakan Kurum: İzmir'de hasar tespiti için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen sel nedeniyle il müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
 14 Aralık 2020 13:22
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Bakan Kurum: İzmir'de hasar tespiti için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen sel nedeniyle il müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

Kurum, "İl müdürlüğü ekiplerimizle hasar tespiti için bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir'imize geçmiş olsun. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

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Anadolu Ajansı
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