Uzmanı uyardı: Korona çocukları etkilemiyor kanısı yanlış
|14 Aralık 2020 13:41
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Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Binnaz Çelik, kovid çocukları etkilemediği yönündeki kanının yanlış olduğunu söyleyerek, virüsün çocukları da olumsuz etkilediğini belirtti. Çelik, "Eğer tanı koymazsak ve uygun zamanda uygun tedaviye başlamazsak çocuklarda ciddi hastalıklar ve maalesef ölümle sonuçlanabiliyor" dedi.
Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Binnaz Çelik, çocukların korona virüsü taşıyıcı olarak bilindiğini ama virüsün çocuklarda da ölümcül etkisi olduğunu belirtti. Kayseri'de 9 yaşındaki bir çocuğun virüsü atlattıktan sonra sürekli ateş ve ciltte döküntü şikayeti ile tedavi altına alındığını kaydeden Çelik, "Kovid-19'da genellikle çocuklarda bir şey yapmadığı gibi bir algı var. Çocukları hepimiz taşıyıcı olarak biliyoruz. Özellikle yaşlılara çocuklardan bulaştığı şeklinde bir kanı var. Kovid-19 aynı zamanda çocuklara da bir hastalık yapıyor. İlk geçirdiği dönemde veya 4-6 hafta sonrasında multiinflamatuvar (MIS-C) sendrom ile bu çocuklar bize yatıyor. Tüm sistemleri etkileyen, ateşle birlikte gelen ve ciltte döküntü gibi bulgular ile başvurabilen bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor ve çok ciddi bir şekilde bu çocuklar etkilenebiliyorlar. Eğer tanı koymazsak ve uygun zamanda uygun tedaviye başlamazsak çocuklarda ciddi hastalıklar ve maalesef ölümle sonuçlanabiliyor. Bunu da göz önünde bulundurarak çocukları yine kovid-19'dan korumak çok önemli diye düşünüyoruz. Geçen hafta bir meslektaşımızın 9 yaşındaki çocuğunun bir hafta öncesinden kovid-19'u geçirme öyküsü var. Döküntü, ateş ve ishal bulguları ile bize geldi. Biz geldiğinde böyle bir sendrom olabileceğini düşünerek tetkik ettik ve aynen söylediğim gibi hastanın enfeksiyon bulguları çok yüksek çıktı. Sonrasında damardan immün globin dediğimiz bir tedavi uyguladık. Tedavinin yaklaşık 24'üncü saatinde hastanın bulgularının çok hızlı bir şekilde gerilediğini gördük" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlara uyarılarda bulunan Çelik, "İnsanlar böyle bir durum ile karşılaşırlarsa ve özellikle çocukta ateş uzarsa, döküntü mevcutsa, genel bir kırgınlık ve çocukta özellikle halsizlik, bir şey yapmama isteği olduğunda mutlaka bir doktora başvurmaları lazım. Çünkü ailelerin genellikle 'Bu kovid ile ilişkili değildir, üşütmüştür, bir ilaç almıştır ona bağlı alerjisi olmuştur' gibi yanlış kanısı oluyor. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında mutlaka en yakın sağlık merkezine başvurmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.
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