Bu ilde kuraklık alarmı...40 yıldır ilk defa yaşandı
|14 Aralık 2020 13:54
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Bu yıl yaşanan aşırı kuraklıktan dolayı bir sulama göleti daha kurudu.
Mudanya ilçesinde bulunan Çınarlı göleti, 1980 yılında 4 köyün sulama ihtiyacını karşılamak için inşa edildi. Bir çok meyve sebzenin yetiştiği 4 köyde köylüler bu yıl kar ve yağmur yağmazsa mahsüllerini sulayamama ve ürün alamama tehdidiyle karşı karşıya. 40 yıldır bu göletten tarlalarını sulayan üreticiler 40 yıldır bu mevsimde böyle kuraklığa şahit olmadıklarını ifade etti.
Göletin kurulduğu yıldan itibaren bu mevsimde ilk defa bu kadar kurak kaldığını belirten Çınarlı köyünün muhtarı Yaşar Yıldız, "Yaşım 55. İlk defa bu mevsimde böyle kuraklık görüyorum. Bu gölet 1981 yılında kuruldu. Aralık ayında kuraklık yaşandığını hatırlamıyorum. Bu ayda bu gölet ağzına kadar doluyordu. Bu yıl yağmur ve kar yağmazsa bu gölet zor dola.,Bbu göletten 4 köy ürünlerini suluyor. Bu yıl su olmazsa köylü ürünlerini sulayamaz ve mahsul alamaz. İnşallah yağmur ve kar yağar da gölet dolar" dedi.
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