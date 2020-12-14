1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu Üyesi: Yılbaşında 3 günlük kısıtlama olumlu olur

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Cuma günü yılbaşının ertesi günü, zaten akşam saatinde sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor, hafta sonunu kapsayacak şekilde. Cuma günü gündüz de resmi tatil olduğunu düşündüğümüzde aslında en az 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum" dedi.
 14 Aralık 2020 14:20
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Cuma günü yılbaşının ertesi günü, zaten akşam saatinde sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor, hafta sonunu kapsayacak şekilde. Cuma günü gündüz de resmi tatil olduğunu düşündüğümüzde aslında en az 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum" dedi.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, artan vakalar sonrası alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararlarının yerinde olduğunu söyledi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, sokağa çıkma kısıtlamasının etkisini göstermeye başladığını, önümüz yılbaşına çok dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı. Ayrıca İlhan, pandemi ile mücadelede aşının çok önemli olduğunu söyleyerek, kendisinin de sırası geldiği anda hemen aşı olacağını belirtti.

"Vatandaşımızın biraz daha hassas olmasını istiyoruz"

Vatandaşların genel itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğunu, ancak evlerde bir araya gelmelerin de önüne geçilmesi gerektiğini belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Şu an geldiğimiz noktaya baktığımızda, hasta sayımızda da vaka sayımızda da bir azalmayı gözlemliyoruz. Belki istediğimiz kadar hızlı değil ama 6 binlerden, 5 bin 900'ler 5 bin 800'ler bandına indiğini gözlemliyoruz. Üstelik bu düşüşün geçtiğimiz haftaki kısıtlamalara baktığımızda, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarından daha öncesinden başlayan etkilerle de olduğunu gözlemliyoruz. O yüzden baktığımızda şu an geldiğimiz noktada, bu 2 hafta sonu kısıtlamasının etkileri ile birlikte, bu hafta Çarşamba Perşembe'den itibaren düşüşün daha olumlu olacağını, daha 5 binlerin başı 4 binlerin sonu gibi hasta sayılarının düşebileceğini kestiriyoruz. Ama tabi ki çok istediğimiz özlenen bir düşüş değil açıkçası. Vatandaşımızın biraz daha hassas olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor ama evlerde bir araya gelmemesini, çekirdek aile olarak bulunmalarını arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Yılbaşında en az 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum"

Yılbaşının bir toplanma gününe dönüşmemesi gerektiğini vurgulayan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, "İnsanlar Cuma günü bir araya geliyorlar, bütün hafta sonunu birkaç aile beraber geçiriyorlar. Hafta sonları dinlenmek için iyi bir seçenek ama bir araya gelmek için iyi bir seçenek değil. Öyle olduğu zaman da tabi birden fazla kişi enfekte olarak karşımıza çıkabiliyor. Bunları yapmamak gerekiyor. Şu an geldiğimiz noktada da hafta sonu kısıtlamalarının devam etmesi uygun olacak gibi görünüyor. Önümüz yılbaşı biliyorsunuz. Yılbaşında 2 gün zaten hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var. Yılbaşı akşamı da kısıtlamalı. Cuma günü yılbaşının ertesi günü, zaten akşam saatinde sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor, hafta sonunu kapsayacak şekilde. Cuma günü gündüz de resmi tatil olduğunu düşündüğümüzde aslında en az 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum. Bunun hem vaka hem hasta sayısına olumlu yansıyacağı kanısındayım" diye konuştu.

"Yılbaşı yoğunluğu düşünüldüğünde özel araç ile seyahat sınırlandırılabilir"

Yılbaşında yaşanabilecek yoğunluk düşünüldüğü vakit özel araç ile şehirlerarası seyahatin riskli olabileceğine dikkat çeken İlhan, "Özel araçlar ile şehirlerarası dolaşmak şu an özel izne tabi. Özel araçla dolaşmanın dışında belki yılbaşı yoğunluğunu düşündüğümüzde, o dönem için insanlar tatil gibi görüp başka yerlere gitmesin diye belki yılbaşı öncesinde sadece iş ile ilgili dışarı çıkanların çıkmasına izin verilebilir. Aslında bu halihazırda da yapılabilir. İller arası dolaşım sadece işle ilgili olarak gidecekler için, tabi ki mücbir sebepler hariç, vefat gibi diğer nedenler haricinde kısıtlama yapılabilir düşüncesindeyim" dedi.

"Okulları açmak için Şubat tatili sonrası vaka sayılarına bakmak uygun olacak gibi"

Okulların açılması için erken olduğunu, vaka sayılarına bakılarak belki Şubat tatili sonrası bu konunun gündeme gelebileceğine değinen Bilim Kurulu Üyesi İlhan, "Milli Eğitim Bakanımız değerlendirileceğini rakamlara göre karar verileceğini söylemişti. Ama geldiğimiz noktada, zaten biliyorsunuz tüm öğrencilerimiz alıştı. Ben de çocuk babası olarak bunu söylüyorum. Hem EBA'yı takip ediyorlar, hem kendi eğitim sistemlerini takip ediyorlar. Bu nedenle sanki bu dönem, zaten biliyorsunuz Şubat tatiline az bir dönem kaldı. Bu dönem Şubat tatiline kadar çocukları evde tutarak, Şubat tatilinden sonra yine küçüklerden başlayarak peyderpey tabi ki o zamanki vaka sayısına göre okulları açmak daha uygun olacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

"Bütün vatandaşların aşıya istekli olması, kurallar dahilinde aşı yaptırması çok önemli"

Aşılanmanın mücadeleye katkı sağlayacağını, salgını bir anda bitirmeyeceğini, bu nedenle de aşı sonrasında da maske, mesafe ve temizlik kurallarına bir süre daha dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan İlhan, "Bütün vatandaşların aşıya istekli olması, kurallar dahilinde aşı yaptırmasının çok önemli olduğunu söylemek gerekiyor sürecin başında. Bu takdirde şu anki yapılan hesaplama ile tabi ki Nisan ayında yerli aşının da kullanıma girmesi ile beraber, Ramazan Bayramı sonunda, Haziran ayı sonuna doğru baktığımızda belki tüm Türkiye'nin aşılanması söz konusu olabilecek gibi görünüyor. Burada ilk planda bilindiği gibi sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü olanlar, sonra 50-64 yaş arası veya toplumda risk grubunda bulunan polisler, askerler, öğretmenler, belediye çalışanları, medya çalışanları gibi kişilerin aşılanması söz konusu olacak. Aslında ilk başta bu büyük grupların aşılanmasıyla da bir hayli başarı elde edileceği aşikar" dedi.

"Ben de aşı olacağım"

Aşılamanın pandeminin zincirinin kırılması açısından çok önemli olduğunu belirten İlhan, "Ben aşı olacağım. Sıra bana geldiğinde, o sırada hangi aşı varsa onu olacağım. Ama görünen o ki Çin aşısı yani Sinovac aşısı olacağız. Sağlık Bakanımız söylemişti sağlık çalışanları zaten en başta aşı olacak. Bilim Kurulu olarak belki bir arada da aşı olabiliriz. Yani muhtemelen yılbaşı civarında ilk aşımı olacağım ben. İkinci dozumu da Ocak ayı içerisinde olurum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sel felaketinde istinat duvarı araçların üzerine çöktü... İşte o anlar
14 Aralık 2020 15:34		 Ankara- Sivas YHT projesinde sona yaklaşıldı
14 Aralık 2020 14:47
Yurdun büyük bölümünde sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor
14 Aralık 2020 13:49		 Uzmanı uyardı: Korona çocukları etkilemiyor kanısı yanlış
14 Aralık 2020 13:41
Minik Ecem karantinadaki sağlıkçı babasına böyle kavuştu
14 Aralık 2020 13:30		 Korona bu bitkiye ilgiyi artırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor
14 Aralık 2020 13:18
116 yaşında koronayı yendi: Sırrını paylaştı
14 Aralık 2020 13:05		 Turuncu alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var
14 Aralık 2020 12:33
İzmir'de doktorlar, Kovid-19 hastalarından bulaş riskini azaltan sistem geliştirdi
14 Aralık 2020 11:30		 Enerji Bakanlığından 'Lazvegaz' iddialarına yanıt
14 Aralık 2020 10:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:31 - Gece otomobille polisten kaçan şüpheliler yeniden trafiğe çıkınca yakalandı16:21 - Rize'de köy evleri yandı: 9 ev zarar gördü16:17 - Uşak'ta iki farklı evde doğal gaz patladı; 6 yaralı16:15 - Ankara'daki banka soygunu girişiminin detayları ortaya çıktı16:06 - Taburcu olan Yılmaz Vural canlı yayında gözyaşlarını tutamadı16:03 - Boşanma aşamasındaki eşinin avukatını tehdit eden koca tutuklandı
15:57 - Vali ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı15:51 - Foseptikteki suyun tahliyesi sırasında zehirlenen 8 işçiden 3'ü hayatını kaybetti15:48 - Rümeysa Kadak'tan CHP'ye tecavüz sessizliği tepkisi15:40 - İçişlerinden 'sokağa çıkmada istisna' ile ilgili yeni genelge15:39 - İsrail Gazetesi'nden Biden'e: Türkiye üç kıtayı kapsayan güç, aranı iyi tut15:38 - Bu ile artık HES kodu ile girilecek
15:34 - Sel felaketinde istinat duvarı araçların üzerine çöktü... İşte o anlar15:32 - Kabine toplandı... Kira, eğitim ve yeni tedbirler masada15:28 - TFF, karantina süresini 14'ten 10 güne düşürdü15:24 - Yaz ve sonbaharda yağmayan yağışlar son bir haftada yağdı15:20 - YouTube ve Gmail normale döndü
15:17 - MİT'ten operasyon: Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Online kopya örneği: Sınav bir tane, soruları çözen 4 kişi
İçişlerinden 'sokağa çıkmada istisna' ile ilgili yeni genelge
DASK'tan, adres kodunuzu öğrenmek için tıklayın
Elektrik şirketleri o giderlerini tarifeden alamayacak
Alanyaspor Teknik Direktörü basın toplantısını terk etti
2. el otomobil fiyatları düşmeye devam eder mi?
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları
ÖSYM Başkanı 2021'deki sınavlar için yeni hedefleri açıkladı
Kabine toplandı... Kira, eğitim ve yeni tedbirler masada
Yılbaşında kısıtlama 3 gün mü olacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Pandemi sürecinde öğrenilen 6
barış 2
ABD'nin Ay'da kalıcı üs kurmayı planlaması 1
güzele bakmak sevaptır sözünün suç kabul edilmesi 3
stanford'a kabul edilen öğrencinin sevinci 2
sözlük yazarların şu anda okuduğu kitap 2
pepsi 1
sinirli ot 3
saçları ağarmak 2
İzahı olmayan şeyin mizahı olur 4
SON İLANLAR
Burdur İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Kom. Uzman Erbaş Alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 İtfaiye Eri alacak- İlan Düzeltildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözleşmeli 25 personel alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam